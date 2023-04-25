https://crimea.ria.ru/20230425/georgievskaya-lenta-v-krymu---gde-vzyat-i-kak-nosit-simvol-pobedy-1128362203.html

"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы

"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы - РИА Новости Крым, 25.04.2023

"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы

Крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции. О том, как она будет РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T20:36

2023-04-25T20:36

2023-04-25T20:36

радио "спутник в крыму"

георгиевская лента

крым

данил данильченко

волонтеры победы

новости крыма

общество

медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции. О том, как она будет проходить, где можно получить ленту и как ее правильно носить РИА Новости Крым рассказал представитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.Сто тысяч Георгиевских ленточек"Ежегодно мы в Крыму стартуем вместе со всей страной после пресс-конференции в Москве, каждый год у нас более ста тысяч ленточек распространяют наши волонтеры Победы, в каждом уголке Крыма, выходя на улицы, приходя в школы. Очень большое количество ребят, которые присоединились к нашей акции, потом с нами дальше хотят взаимодействовать, сохранять историческую память и для нас эта акция является одной из самых ключевых", - рассказал Данильченко.По его словам, акция проходит в Крыму с 2014 года. Даже в период коронавируса волонтеры раздавали ленты, предварительно запечатав их в индивидуальные пакеты, и вручили так около 70 тыс.штук. Максимальное число удалось раздать в год 70-летия Великой Победы - 120 тыс. штук.Куда не нужно крепить Георгиевскую лентуГеоргиевские ленты "Волонтеры Победы" раздают на улицах крымских городов, возле магазинов и в других людных местах, распространяют в школах, передают в зону спецоперации для российских военных. Кроме ленточек традиционно вручают людям листовки с информацией о правильном их ношении "чтоб не вязали на шнурки и ремни, поскольку это символ Победы, который следует носить с гордостью".Он также напоминает, что Георгиевская ленточка, как символ Победы, защищена законодательно. При этом подчеркивает, что крымчане никогда не отказываются брать ленты и носят их с2Юные патриоты Крыма"Поскольку шествия Бессмертного полка и парадов не будет, в любом случае мы будем совместно с администрациями проводить парады у домов ветеранов, поздравлять их лично", - говорит глава регионального подразделения "Волонтеров Победы".Уже сейчас волонтеры активно готовятся, проводят субботники на местах воинской славы, готовят традиционные исторические игры-квесты, которые объединяют ребят из разных муниципалитетов республики. Данильченко подчеркивает большую заинтересованность школьников в этих мероприятиях: "Недавно была историческая онлайн игра от 14 до 18 лет, у нас на нее зарегистрировалось почти полторы тысячи человек".При этом юные "Волонтеры Победы" не просто раздают ленточки, играют и ходят в походы, но и учат историю: на сайте "Волонтеры Победы. РФ" есть обучающий исторический курс и даже рейтинги знаний. По словам Данильченко, желающих вступить в волонтерские ряды в Крыму много, с каждым годом регистрируется все больше людей, при этом большого оттока нет. Ребята принимают участие в акциях в Крыму, и выезжают на масштабные мероприятия в другие регионы страны.25 апреля в России задали старт традиционной патриотической акции "Георгиевская ленточка". По этому случаю в холле Совета Федерации, представлена фотовыставка, в рамках открытия которой гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев оценил значение акции. По его мнению, в условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Читайте также на РИА Новости Крым:Со слезами на глазах: как уберечь историю Великой Отечественной войны?Парад Победы в Севастополе отмененМожно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД

https://crimea.ria.ru/20230420/obyavlen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-voennoy-fotozhurnalistiki-1128276415.html

https://crimea.ria.ru/20230425/my-snova-bemsya-s-natsizmom-v-rf-startuet-aktsiya-georgievskaya-lenta-1128346515.html

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георгиевская лента, крым, данил данильченко, волонтеры победы, новости крыма, общество, медиагруппа "россия сегодня"