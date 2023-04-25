"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
Волонтер Данильченко рассказал об акции "Георгиевская лента" в Крыму
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Никольской улице в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка", посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции. О том, как она будет проходить, где можно получить ленту и как ее правильно носить РИА Новости Крым рассказал представитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.
Сто тысяч Георгиевских ленточек
"Ежегодно мы в Крыму стартуем вместе со всей страной после пресс-конференции в Москве, каждый год у нас более ста тысяч ленточек распространяют наши волонтеры Победы, в каждом уголке Крыма, выходя на улицы, приходя в школы. Очень большое количество ребят, которые присоединились к нашей акции, потом с нами дальше хотят взаимодействовать, сохранять историческую память и для нас эта акция является одной из самых ключевых", - рассказал Данильченко.
По его словам, акция проходит в Крыму с 2014 года. Даже в период коронавируса волонтеры раздавали ленты, предварительно запечатав их в индивидуальные пакеты, и вручили так около 70 тыс.штук. Максимальное число удалось раздать в год 70-летия Великой Победы - 120 тыс. штук.
"На данный момент у нас порядка 50 тысяч точно будет. Когда заканчивается ленточка, мы об этом всегда напоминаем нашим партнерам. Они всегда с удовольствием нам помогают, практически каждый город закупает ленточку заранее, связывается с нами и мы ее распространяем".
Куда не нужно крепить Георгиевскую ленту
Георгиевские ленты "Волонтеры Победы" раздают на улицах крымских городов, возле магазинов и в других людных местах, распространяют в школах, передают в зону спецоперации для российских военных. Кроме ленточек традиционно вручают людям листовки с информацией о правильном их ношении "чтоб не вязали на шнурки и ремни, поскольку это символ Победы, который следует носить с гордостью".
"Если прикреплять на машину, то все равно нужно относиться с уважением, снаружи машины лучше не вешать. Потому что она загрязниться, разорвется. Можно прикрепить на зеркало заднего вида. Лишнее напоминание о Великой Победе всегда важно в нынешнее время", - продолжает Данильченко.
Он также напоминает, что Георгиевская ленточка, как символ Победы, защищена законодательно. При этом подчеркивает, что крымчане никогда не отказываются брать ленты и носят их с2
"Были случаи, что лежит ленточка на улице, я всегда подниму. Но таких случаев не так уж и много, по крайней мере у нас в Крыму с таким мы не сталкивались у нас люди ответственно относятся, и очень сильно расстроились по поводу отмены Парада и Бессмертного полка, особенно сельские территории, там все жители ждут этого дня, потому что это один из самых важных дней в нашей жизни".
Юные патриоты Крыма
"Поскольку шествия Бессмертного полка и парадов не будет, в любом случае мы будем совместно с администрациями проводить парады у домов ветеранов, поздравлять их лично", - говорит глава регионального подразделения "Волонтеров Победы".
Уже сейчас волонтеры активно готовятся, проводят субботники на местах воинской славы, готовят традиционные исторические игры-квесты, которые объединяют ребят из разных муниципалитетов республики. Данильченко подчеркивает большую заинтересованность школьников в этих мероприятиях: "Недавно была историческая онлайн игра от 14 до 18 лет, у нас на нее зарегистрировалось почти полторы тысячи человек".
"Еще мы идем на Партизанскую шапку, будет гражданская маевка 22 мая. К сожалению, партизан, которые могут приехать, уже нет, но в любом случае туда всегда приезжают люди почтить память нашего партизанского движения, которое внесло очень большой вклад в Победу. Мы часто выходим в поход партизанскими тропами вместе со школьниками", - говорит собеседник агентства.
При этом юные "Волонтеры Победы" не просто раздают ленточки, играют и ходят в походы, но и учат историю: на сайте "Волонтеры Победы. РФ" есть обучающий исторический курс и даже рейтинги знаний. По словам Данильченко, желающих вступить в волонтерские ряды в Крыму много, с каждым годом регистрируется все больше людей, при этом большого оттока нет. Ребята принимают участие в акциях в Крыму, и выезжают на масштабные мероприятия в другие регионы страны.
"Например, наши крымчане будут представлять Парад Победы в Москве. Четыре человек поедут туда, с гордостью понесут портрет, там же будет Стена памяти, повезут портреты дедов, это традиция – каждый год наши ребята отправляются в Москву, очень для нас важная. А крымчан поздравляем с предстоящими праздниками. Сохраняйте память, общайтесь как можно чаще с детьми, показывайте фотографии дедов и обязательно положите цветы к Вечному огню", - обратился Данильченко к жителям полуострова.
25 апреля в России задали старт традиционной патриотической акции "Георгиевская ленточка". По этому случаю в холле Совета Федерации, представлена фотовыставка, в рамках открытия которой гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев оценил значение акции. По его мнению, в условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
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