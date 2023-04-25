https://crimea.ria.ru/20230425/my-snova-bemsya-s-natsizmom-v-rf-startuet-aktsiya-georgievskaya-lenta-1128346515.html

"Мы снова бьемся с нацизмом": в РФ стартует акция "Георгиевская лента"

"Мы снова бьемся с нацизмом": в РФ стартует акция "Георгиевская лента" - РИА Новости Крым, 25.04.2023

"Мы снова бьемся с нацизмом": в РФ стартует акция "Георгиевская лента"

В условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T12:31

2023-04-25T12:31

2023-04-25T12:31

георгиевская лента

дмитрий киселев

медиагруппа "россия сегодня"

общество

россия

новости

история

патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. Такое мнение выразил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рамках открытия фотовыставки в холле Совета Федерации, приуроченной к старту традиционной ежегодной акции.Новые смыслы георгиевской лентыПо его мнению, за минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Сегодня это не просто память, а символ, помогающий бойцам на передовой: "Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта".По словам председателя движения "Волонтеры Победы", зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, в этом году символику будут раздавать более 30 тысяч волонтеров во всех регионах страны. В том числе, в этом году георгиевские ленты будут раздавать и на территории освобожденных регионов.Акция "Георгиевская лента"Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в СевастопольПочему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветовАкция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в "России сегодня"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгиевская лента, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", общество, россия, новости, история, патриотическое воспитание