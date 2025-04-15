https://crimea.ria.ru/20250415/novyy-natsproekt-infrastruktura-dlya-zhizni-v-sevastopole-chto-sdelayut-1145708703.html

Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают

Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают

В Севастополе в рамках стартовавшего в 2025 году национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуют семь региональных. Об этом по итогам участия в... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T21:32

2025-04-15T21:32

2025-04-15T21:32

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках стартовавшего в 2025 году национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуют семь региональных. Об этом по итогам участия в расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством президента Владимира Путина заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что национальный проект "Инфраструктура для жизни", о котором шла речь на заседании, стартовал в этом году и стал продолжением действовавших ранее в Севастополе проектов, среди которых "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда".По его словам, в рамках нового нацпроекта в городе будет реализовываться семь региональных.Глава города напомнил, что по итогам прошлого года регион поднялся на 15 пунктов в рейтинге городов с благоприятной средой, набрав 218 баллов. По словам Развожаева, за этой цифрой стоят как раз ремонт и строительство дорог, а также благоустройство общественных пространств, что удалось выполнить благодаря федеральной поддержке."Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в СевастополеПрезидент России Владимир Путин 15 апреля провел расширенное заседание президиума Госсовета РФ.Говоря о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", он отметил, что речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах, о решении жилищных проблем и создании рабочих мест, о широкой доступности транспортных и социальных услуг, качественных и безопасных дорог.Также в ходе заседания российский лидер заявил о необходимости разработать четкие стандарты капремонта и содержания многоквартирных домов в России, а также сообщил об объемах аварийного жилья, которое подлежит ликвидации к 2030 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым благоустроят за восемь миллиардов рублейХуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развитияПутин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, городская среда, благоустройство