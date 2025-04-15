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"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС
"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС - РИА Новости Крым, 15.04.2025
"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС
Угрозы не принять Сербию в Евросоюз из-за решения президента республики Александра Вучича посетить Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы 9... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T21:43
2025-04-15T21:43
2025-04-15T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Угрозы не принять Сербию в Евросоюз из-за решения президента республики Александра Вучича посетить Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая означают возрождение евронацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент страны Александр Вучич подтвердит намерение прибыть в Россию на ежегодный парад Победы в Москве 9 мая.Напомним, 7 марта президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что во время этой беседы сербский лидер подтвердил свое участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.Накануне, 14 апреля, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов в мероприятиях 9 мая в Москве. Само объединение также не планирует участвовать в торжествах.В ответ на это спикер парламента Армении Ален Симонян напомнил, что армянский народ внес лепту в победу над нацизмом 80 лет назад, триста тысяч армян не вернулись с фронта, а потому участие премьер-министра Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве, по его словам, никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами – он приедет.Ранее свое намерение посетить Москву и принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы 9 мая подтвердили также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие.15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ожидает на день Победы в Москве более 20 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герои СВО пройдут по Красной площади в День ПобедыПарад Победы 1945 года: интересные факты в цифрахИспользуют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
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сербия, новости, политика, в мире, мария захарова, мнения, нацизм, европа, европейский союз (ес)
"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС
Захарова: угрозы Сербии в связи с решением Вучича посетить Москву на 9 мая – евронацизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Угрозы не принять Сербию в Евросоюз из-за решения президента республики Александра Вучича посетить Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая означают возрождение евронацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент страны Александр Вучич подтвердит намерение прибыть в Россию на ежегодный парад Победы в Москве 9 мая.
"Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали "людьми второго сорта", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 7 марта президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. В Кремле сообщили
, что во время этой беседы сербский лидер подтвердил свое участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Накануне, 14 апреля, глава евродипломатии Кая Каллас заявила
, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов в мероприятиях 9 мая в Москве. Само объединение также не планирует участвовать в торжествах.
В ответ на это спикер парламента Армении Ален Симонян напомнил, что армянский народ внес лепту в победу над нацизмом 80 лет назад, триста тысяч армян не вернулись с фронта, а потому участие премьер-министра Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве, по его словам, никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами – он приедет.
Ранее свое намерение посетить Москву и принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы 9 мая подтвердили также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил
, что Россия ожидает на день Победы в Москве более 20 глав государств и правительств.
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