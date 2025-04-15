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ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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ВСУ снова пытались атаковать Крым
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Российские средства ПВО вечером во вторник перехватили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T19:57
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новости крыма
крым
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером во вторник перехватили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне беспилотник ВСУ также был сбит над Крымом. А вечером в воскресенье силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ снова пытались атаковать Крым

ВСУ пытались атаковать Крым беспилотником самолетного типа

19:57 15.04.2025 (обновлено: 20:02 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером во вторник перехватили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.
Накануне беспилотник ВСУ также был сбит над Крымом. А вечером в воскресенье силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.
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Новости КрымаКрымМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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