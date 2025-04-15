https://crimea.ria.ru/20250415/vsu-snova-pytalis-atakovat-krym-1145707697.html

ВСУ снова пытались атаковать Крым

ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 15.04.2025

ВСУ снова пытались атаковать Крым

Российские средства ПВО вечером во вторник перехватили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T19:57

2025-04-15T19:57

2025-04-15T20:02

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером во вторник перехватили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне беспилотник ВСУ также был сбит над Крымом. А вечером в воскресенье силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)