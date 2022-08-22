https://crimea.ria.ru/20220822/pochemu-flagi-rossii-i-kryma-imeyut-odinakovyy-nabor-tsvetov-1124248412.html

Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов

Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов

При разработке Государственного флага республики Крым его авторы стремились обозначить культурную и ментальную связи крымчан с Россией. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:08

2022-08-22T15:08

2022-08-22T15:08

радио "спутник в крыму"

общество

культура

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. При разработке Государственного флага республики Крым его авторы стремились обозначить культурную и ментальную связи крымчан с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Центрального музея Тавриды, член ОП РК, автор проекта флага РК Андрей Мальгин.Кто придумал триколорДолгое время триколор использовался как военно-морской флаг, который реял и на мачтах торговых судов и в течение всего XVIII - IXX веков олицетворял для иностранцев Россию."Вообще флаги появились для обозначения перед иностранцами, а поскольку торговля и взаимодействие осуществлялись по морю - это было очень практично. Опять же флаги использовались в армии, поскольку нужны какие-то цветовые пятна, на которые ориентировались воины. Вот так появились знамена", - продолжает Мальгин.Два российских флага"Изначально между собой соперничали два набора цветов: бело-сине-красный и было сочетание черного, золотого (желтого) и белого (серебряного) - это были цвета российского императорского герба и они также в середине XIX века после Крымской войны были введены Алекандром II в качестве большого государственного флага. Одновременно использовались оба. До нас воспоминания о том флаге дошли через георгиевскую ленточку, она - это ничто иное, как лента ордена Святого Георгия Победоносца: сам орден был белый, черные и оранжевые (желтые) полосы знаменовали собой недостающие цвета из этого трехцветия", - поясняет эксперт.Современный триколор стал Государственным флагом при Александре III. Тогда РФ активно искала союзников в грядущей борьбе с Германией. В это время создается Антанта - военно-политический блок России, Великобритании и Франции. Французы и англичане используют в своей символике именно эти три цвета - синий, красный, белый. В знак сближения Россия все чаще использует триколор, а второй флаг постепенно уходит на периферию , поскольку напоминает цвета германского флага."В революционные времена была идея перевернуть флаг - красной "революционной" полосой вверх, а белой "монархической" - вниз. Неизвестно, что означал флаг первоначально, но в XIX веке его стали трактовать как воплощение трех основ российского государства - самодержавие (белый) православие (синий), народность (красный). И вот, революционеры хотели народ поставить на первое место и сначала перевернули флаг. Позже красный цвет стал полностью доминирующим. Так продолжалось до 90-х годов", - напоминает Мальгин.Символика КрымаСимволика Крыма была принята в 1992 году. Андрей Мальгин тогда вошел в группу разработки вместе с художниками Василием Трусовым, Георгием Ефетовым, геральдистом Владимиром Ягуповым:А вот перестановка цветов и расширение белого цвета было связано не с символикой, а с дизайном. По замыслу, в центре флага должен был поместиться герб республики.Он также пояснил, что трактовка цветов крымского флага также созвучна с современной трактовкой флага российского: красный - героическая история, синий - в геральдике апеллирует к идее светлого будущего, белый - это одновременно идея равенства и разнообразия всех культур Крыма и чистая страница крымской истории, на которой сейчас пишется новое.

https://crimea.ria.ru/20220822/kontserty-muraly-i-fleshmoby-kak-v-krymu-otmechayut-den-flaga-rf-1124247795.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, крым