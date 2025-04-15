https://crimea.ria.ru/20250415/bez-zayavleniy-i-khlopot-krymskie-semi-poluchayut-matkapital-onlayn-1145683262.html

Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайн

Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайн - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайн

С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде, рассказали в региональном отделении социального... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T21:14

2025-04-15T21:14

2025-04-15T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский каптал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде, рассказали в региональном отделении социального фонда России.Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают автоматически в течение пяти рабочих дней после того как поступают сведения из органов ЗАГС. Родителям не нужно подавать заявление на оформление материнского капитала. После вся необходимая информация направляется на портал Госуслуг в личный кабинет матери ребенка.Размер материнского капитала на первого ребенка после февральской индексации составляет 690 266, 95 руб. Доплата за рождение второго увеличена до 221 895, 14 руб.Средства господдержки можно использовать на оплату детского сада, на получение ежемесячной выплаты, погашение ипотечного кредита и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей с инвалидностью.В ведомстве также уточняют, что средства можно потратить на улучшение жилищных условий без кредита, оплату обучения или направить средства на пенсию родителя, но только после исполнения трех лет ребенку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынокКак получить родовой сертификат в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, материнский капитал, новости крыма, семья, дети, общество, госуслуги, соцвыплаты