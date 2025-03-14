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Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок

Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок

"Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6%... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T18:28

2025-03-14T18:28

2025-03-14T18:28

ипотека

семейная ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. "Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщает Минфин РФ."По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов", - говорится в материалах на сайте."Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной", – приводится в сообщении комментарий замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.Решение о распространении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", добавили в Минфине.Президент России Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейПрограмму маткапитала в России продлилиРазмер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале

https://crimea.ria.ru/20250225/kupit-dom-za-matkapital-teper-mozhno-tolko-posle-otsenki-zhilya---sfr-1144454830.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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