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В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей
В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей
В Крыму ввели региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. Соответствующий закон принят на сессии... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:55
2025-02-24T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ввели региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в понедельник.Выплата предусматривается в случае рождения ребенка матерью до достижения ею возраста 25 лет включительно в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года в Крыму, уточнила она. Получателями данной поддержки являются студенты, обучающиеся на очной форме обучения в вузе или учреждениях среднего профессионального образования республики.Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала.Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России продлилиНазван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале
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РИА Новости Крым
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96
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студенческий капитал, крым, новости крыма, соцзащита, государственный совет рк (госсовет), общество
В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей

В Крыму ввели региональный студенческий капитал в миллион рублей при рождении детей

11:55 24.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ввели региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в понедельник.
"Предполагается установить студенческий капитал в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, без учета критериев нуждаемости, независимо от дохода молодой семьи, наличия имущества", - сказала глава комитета Госсовета РК по социальной политике Жанна Хуторенко.
Выплата предусматривается в случае рождения ребенка матерью до достижения ею возраста 25 лет включительно в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года в Крыму, уточнила она. Получателями данной поддержки являются студенты, обучающиеся на очной форме обучения в вузе или учреждениях среднего профессионального образования республики.
Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала.
Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.
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Студенческий капиталКрымНовости КрымаСоцзащитаГосударственный совет РК (Госсовет)Общество
 
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