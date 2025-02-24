https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-molodye-semi-poluchat-studencheskiy-kapital-v-1-mln-rubley-1144428228.html

В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей

В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей

В Крыму ввели региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. Соответствующий закон принят на сессии... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T11:55

2025-02-24T11:55

2025-02-24T11:55

студенческий капитал

крым

новости крыма

соцзащита

государственный совет рк (госсовет)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ввели региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. Соответствующий закон принят на сессии парламента республики в понедельник.Выплата предусматривается в случае рождения ребенка матерью до достижения ею возраста 25 лет включительно в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года в Крыму, уточнила она. Получателями данной поддержки являются студенты, обучающиеся на очной форме обучения в вузе или учреждениях среднего профессионального образования республики.Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала.Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России продлилиНазван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

студенческий капитал, крым, новости крыма, соцзащита, государственный совет рк (госсовет), общество