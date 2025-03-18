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Автобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Автобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Автобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
В Белгородской области ВСУ обстреляли Краснояружский район, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T10:15
2025-03-18T10:15
2025-03-18T10:15
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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ИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области ВСУ обстреляли Краснояружский район, ранены мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения. Оперативные службы работают на месте.Накануне в Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику был ранен мирный житель.13 марта три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыДрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасательВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Автобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Три человека ранены при подрыве автобуса на взрывном устройстве в Белгородской области