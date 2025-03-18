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Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
Два мошенника – один из Севастополя, а второй – гражданин сопредельного государства, продали чужую землю по подложным документам и были осуждены на 5,5 и 5 лет... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T17:41
2025-03-18T17:41
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
суд
приговор
земля
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два мошенника – один из Севастополя, а второй – гражданин сопредельного государства, продали чужую землю по подложным документам и были осуждены на 5,5 и 5 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Севастополя, которая доказала в суде их вину.Судом мужчины были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)."Установлено, что севастополец в период с октября 2014 по май 2015 года по поддельным документам продал два земельных участка на ул. Гумилева. Продажа осуществлялась по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимых собственников. В одном случае в качестве соучастника, на которого якобы была выписана доверенность, выступил второй осужденный, а в другом – лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство", – раскрыли подробности дела в прокуратуре Севастополя.Таким образом, земельный участок стоимостью более 2,9 млн рублей был похищен у физического лица, являющегося реальным собственником. Второй участок – стоимостью свыше 1 млн рублей – незаконно выбыл из собственности города.После совершения преступлений злоумышленники скрылись из города и находятся в межгосударственном розыске, приговор им был вынесен заочно.Также в рамках рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил поддержанный прокурором иск Департамента по имущественным и земельным отношениям о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублейАдвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферуВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, суд, приговор, земля, мошенничество
Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

В Севастополе мошенники похитили земельный участок из собственности города

17:41 18.03.2025
 
© РИА Новости КрымСело Молочное, в котором выделили 165 земельных участков для участников СВО
Село Молочное, в котором выделили 165 земельных участков для участников СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два мошенника – один из Севастополя, а второй – гражданин сопредельного государства, продали чужую землю по подложным документам и были осуждены на 5,5 и 5 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Севастополя, которая доказала в суде их вину.
Судом мужчины были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
"Установлено, что севастополец в период с октября 2014 по май 2015 года по поддельным документам продал два земельных участка на ул. Гумилева. Продажа осуществлялась по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимых собственников. В одном случае в качестве соучастника, на которого якобы была выписана доверенность, выступил второй осужденный, а в другом – лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство", – раскрыли подробности дела в прокуратуре Севастополя.
Таким образом, земельный участок стоимостью более 2,9 млн рублей был похищен у физического лица, являющегося реальным собственником. Второй участок – стоимостью свыше 1 млн рублей – незаконно выбыл из собственности города.
После совершения преступлений злоумышленники скрылись из города и находятся в межгосударственном розыске, приговор им был вынесен заочно.
Также в рамках рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил поддержанный прокурором иск Департамента по имущественным и земельным отношениям о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного городу Севастополю.
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Прокуратура города СевастополяСевастопольПроисшествияСудПриговорЗемляМошенничество
 
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