https://crimea.ria.ru/20250318/sevastopolets-i-ukrainets-poydut-pod-sud-za-moshennichestvo-s-zemley-1145012943.html

Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

Два мошенника – один из Севастополя, а второй – гражданин сопредельного государства, продали чужую землю по подложным документам и были осуждены на 5,5 и 5 лет... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T17:41

2025-03-18T17:41

2025-03-18T17:41

прокуратура города севастополя

севастополь

происшествия

суд

приговор

земля

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два мошенника – один из Севастополя, а второй – гражданин сопредельного государства, продали чужую землю по подложным документам и были осуждены на 5,5 и 5 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Севастополя, которая доказала в суде их вину.Судом мужчины были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)."Установлено, что севастополец в период с октября 2014 по май 2015 года по поддельным документам продал два земельных участка на ул. Гумилева. Продажа осуществлялась по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимых собственников. В одном случае в качестве соучастника, на которого якобы была выписана доверенность, выступил второй осужденный, а в другом – лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство", – раскрыли подробности дела в прокуратуре Севастополя.Таким образом, земельный участок стоимостью более 2,9 млн рублей был похищен у физического лица, являющегося реальным собственником. Второй участок – стоимостью свыше 1 млн рублей – незаконно выбыл из собственности города.После совершения преступлений злоумышленники скрылись из города и находятся в межгосударственном розыске, приговор им был вынесен заочно.Также в рамках рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил поддержанный прокурором иск Департамента по имущественным и земельным отношениям о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублейАдвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферуВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, суд, приговор, земля, мошенничество