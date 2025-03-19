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23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 19.03.2025
23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе будут судить 52-летнего местного жителя за хранение и попытку сбыта каннабиса. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T21:32
2025-03-19T21:32
2025-03-19T21:32
наркотики
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе будут судить 52-летнего местного жителя за хранение и попытку сбыта каннабиса. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Крым.По версии следствия, в период с февраля по март 2024 года обвиняемый, обнаружив дикорастущие растения конопли и достоверно зная, что из них можно получить наркотическое средство каннабис, сорвал их части, перенес домой, где расфасовал в пакеты и стал хранить для последующего сбыта.Но довести до конца свой умысел обвиняемый не смог.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать марихуану.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркодилера из Ялты осудили на семь летЖитель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на дачеВ Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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наркотики, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе будут судить 52-летнего мужчину за хранение и попытку сбыта каннабиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе будут судить 52-летнего местного жителя за хранение и попытку сбыта каннабиса. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Крым.
По версии следствия, в период с февраля по март 2024 года обвиняемый, обнаружив дикорастущие растения конопли и достоверно зная, что из них можно получить наркотическое средство каннабис, сорвал их части, перенес домой, где расфасовал в пакеты и стал хранить для последующего сбыта.
Но довести до конца свой умысел обвиняемый не смог.
"Наркотики массой более 23 килограммов обнаружили и изъяли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – сказано в сообщении Telegram-канала прокуратуры республики.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось
, что севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать марихуану.
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