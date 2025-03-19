https://crimea.ria.ru/20250319/23-kilogramma-konopli-izyali-u-muzhchiny-v-belogorskom-rayone-kryma--1145060732.html

23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма

23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 19.03.2025

23 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе будут судить 52-летнего местного жителя за хранение и попытку сбыта каннабиса. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T21:32

2025-03-19T21:32

2025-03-19T21:32

наркотики

прокуратура республики крым

происшествия

новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе будут судить 52-летнего местного жителя за хранение и попытку сбыта каннабиса. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Крым.По версии следствия, в период с февраля по март 2024 года обвиняемый, обнаружив дикорастущие растения конопли и достоверно зная, что из них можно получить наркотическое средство каннабис, сорвал их части, перенес домой, где расфасовал в пакеты и стал хранить для последующего сбыта.Но довести до конца свой умысел обвиняемый не смог.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что севастопольские правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю и планировал сбывать марихуану.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наркодилера из Ялты осудили на семь летЖитель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на дачеВ Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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