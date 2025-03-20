В Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов
В Крыму к 80-летию Великой Победы восстановят пять мемориалов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Крыму к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне откроют пять восстановленных мемориальных объектов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания Комитета Госдумы РФ по молодежной политике.
"Ежегодно за внебюджетные средства мы восстанавливаем мемориалы Героям Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, вовлекаем в эту работу наше общество. За весь период мы восстановили и создали 36 мемориалов, в год 80-летия Великой Победы готовим к открытию еще пять", – проинформировал Константинов.
Крупнейшим объектом, созданным в российском Крыму, стал Мемориал "Красный", напомнил спикер крымского парламента. Кроме того, музеи, посвященные истории малой родины, Великой Отечественной войне, Крымской весне и специальной военной операции созданы в школах региона и имеют возможность получить средства на улучшение материальной базы в рамках ежегодного конкурса Госсовета. С учащимися регулярно проводятся патриотические уроки, в том числе в рамках проекта, посвященный Нюрнбергскому процессу.
"Убежден, что в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения нам нужно идти по пути вовлечения детей, привития им интереса к изучению истории. В этом деле не должно быть формализма. В таком случае мы сможем воспитать достойное поколение наших сограждан, на плечах которых – ответственность за будущее России", – заявил Константинов.
К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
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