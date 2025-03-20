https://crimea.ria.ru/20250320/v-krymu-k-80-letiyu-pobedy-vosstanovyat-pyat-memorialov-1145103940.html

В Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов

В Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов

В Крыму к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне откроют пять восстановленных мемориальных объектов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T20:32

2025-03-20T20:32

2025-03-20T20:32

80 лет победы

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Крыму к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне откроют пять восстановленных мемориальных объектов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания Комитета Госдумы РФ по молодежной политике.Крупнейшим объектом, созданным в российском Крыму, стал Мемориал "Красный", напомнил спикер крымского парламента. Кроме того, музеи, посвященные истории малой родины, Великой Отечественной войне, Крымской весне и специальной военной операции созданы в школах региона и имеют возможность получить средства на улучшение материальной базы в рамках ежегодного конкурса Госсовета. С учащимися регулярно проводятся патриотические уроки, в том числе в рамках проекта, посвященный Нюрнбергскому процессу.К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 годуТуристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватаетВажно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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