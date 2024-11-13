https://crimea.ria.ru/20241113/3-yu-ochered-memoriala-zhertvam-natsistov-v-krymu-sproektiruyut-v-2025-godu-1141828186.html

3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году

3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.11.2024

3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году

Проект третьей очереди мемориального комплекса жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный" под Симферополем будет готов уже в следующем году. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T15:57

2024-11-13T15:57

2024-11-13T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Проект третьей очереди мемориального комплекса жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный" под Симферополем будет готов уже в следующем году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в ходе посещения мемориала членами президиума крымского парламента.Третья очередь мемориала предусматривает строительство нового музейно-выставочного комплекса. В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Крыма проработать вопрос финансирования проектный и стпоительно-монтажных работ. Ранее сообщалось, что стоимость возведегия комлекса составит порядка 2,3 млрд рублей.В целом оценивая работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Крыму, Константинов отметил, что в этом направлении уже многое сделано, но впереди большая работа, требующая значительных финансовых вложений.Задача новой каденции Госсовета РК – придать этой работе ускорение, добавил он.Константинов также отметил, что только за счет попечительских средств в ближайшие пять лет планируется восстановить порядка 25 памятников ВОВ, тогда как за предыдущие 10 лет за счет попечителей удалось привести в порядок 32 объекта.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, великая отечественная война, новости, владимир константинов, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне