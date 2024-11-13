https://crimea.ria.ru/20241113/3-yu-ochered-memoriala-zhertvam-natsistov-v-krymu-sproektiruyut-v-2025-godu-1141828186.html
3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году
3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.11.2024
3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году
Проект третьей очереди мемориального комплекса жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный" под Симферополем будет готов уже в следующем году. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T15:57
2024-11-13T15:57
2024-11-13T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Проект третьей очереди мемориального комплекса жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный" под Симферополем будет готов уже в следующем году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в ходе посещения мемориала членами президиума крымского парламента.Третья очередь мемориала предусматривает строительство нового музейно-выставочного комплекса. В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Крыма проработать вопрос финансирования проектный и стпоительно-монтажных работ. Ранее сообщалось, что стоимость возведегия комлекса составит порядка 2,3 млрд рублей.В целом оценивая работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Крыму, Константинов отметил, что в этом направлении уже многое сделано, но впереди большая работа, требующая значительных финансовых вложений.Задача новой каденции Госсовета РК – придать этой работе ускорение, добавил он.Константинов также отметил, что только за счет попечительских средств в ближайшие пять лет планируется восстановить порядка 25 памятников ВОВ, тогда как за предыдущие 10 лет за счет попечителей удалось привести в порядок 32 объекта.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
память, великая отечественная война, новости, владимир константинов, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне
3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году
Проект третьей очереди мемориала "Концлагерь "Красный" в Крыму создадут в следующем году
15:57 13.11.2024 (обновлено: 16:13 13.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым.
Проект третьей очереди мемориального комплекса жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный" под Симферополем будет готов уже в следующем году. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в ходе посещения мемориала членами президиума крымского парламента.
"Процесс уже запущен. Есть поручение президента страны. Работа находится в практической плоскости, начинаем заниматься проектированием. Проект должен быть готов в следующем году", – сказал он.
Третья очередь мемориала предусматривает строительство нового музейно-выставочного комплекса. В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Крыма проработать вопрос финансирования проектный и стпоительно-монтажных работ. Ранее сообщалось, что стоимость возведегия комлекса составит порядка 2,3 млрд рублей.
В целом оценивая работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Крыму, Константинов отметил, что в этом направлении уже многое сделано, но впереди большая работа, требующая значительных финансовых вложений.
"Общее количество памятников, включая места захоронения советских воинов, мирных жителей и памятные знаки, составляет около 300. Чтобы это привести в порядок, нужны миллиарды. Только на восстановление мест захоронения солдат нужно порядка двух миллиардов. Это серьезная работа, которую нужно провести в приемлемые сроки", – указал глава парламента республики.
Задача новой каденции Госсовета РК – придать этой работе ускорение, добавил он.
Константинов также отметил, что только за счет попечительских средств в ближайшие пять лет планируется восстановить порядка 25 памятников ВОВ, тогда как за предыдущие 10 лет за счет попечителей удалось привести в порядок 32 объекта.
Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.
На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".
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