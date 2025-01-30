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Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T08:23
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ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в ночь на четверг в частном доме на улице Леваневского.Пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. С огнем боролись 25 специалистов и 8 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

В Ростове-на-Дону на пожаре в частном доме погибли мама с четырехлетним сыном

08:23 30.01.2025 (обновлено: 08:39 30.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ Ростове-на-Дону на пожаре в частном доме погибли мама с четырехлетним сыном
В Ростове-на-Дону на пожаре в частном доме погибли мама с четырехлетним сыном
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что трагедия произошла в ночь на четверг в частном доме на улице Леваневского.
"38-летняя женщина с 4-х летним сыном спали, когда загорелось. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. Звено газодымозащитной службы вынесло из горящего дома мать с ребенком. К сожалению, спасти их не удалось - едкий дым оказался смертельным", - сказано в сообщении спасателей.
Пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. С огнем боролись 25 специалистов и 8 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияПожарНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Общество
 
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