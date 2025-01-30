https://crimea.ria.ru/20250130/chetyrekhletniy-rebenok-i-mat-pogibli-na-pozhare-v-chastnom-dome-1143794489.html
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T08:23
2025-01-30T08:23
2025-01-30T08:39
ростов-на-дону
происшествия
пожар
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143794372_0:408:964:950_1920x0_80_0_0_65db78bb7a85346d97309268c62bf992.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в ночь на четверг в частном доме на улице Леваневского.Пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. С огнем боролись 25 специалистов и 8 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143794372_0:318:964:1040_1920x0_80_0_0_58e19aad597a7a7fbbc23e40066bd8b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
В Ростове-на-Дону на пожаре в частном доме погибли мама с четырехлетним сыном
08:23 30.01.2025 (обновлено: 08:39 30.01.2025)