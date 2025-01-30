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Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Четырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T08:23

2025-01-30T08:23

2025-01-30T08:39

ростов-на-дону

происшествия

пожар

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Маленький ребенок и его мама задохнулись на пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в ночь на четверг в частном доме на улице Леваневского.Пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. С огнем боролись 25 специалистов и 8 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество