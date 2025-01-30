https://crimea.ria.ru/20250130/na-alyaske-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie--1143794865.html

На Аляске произошло сильное землетрясение

На Аляске произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.01.2025

На Аляске произошло сильное землетрясение

В американском штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T08:59

2025-01-30T08:59

2025-01-30T08:59

новости

землетрясение

аляска

сейсмология

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В американском штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует геологическая служба США (USGS).Движение земной коры зафиксировано в 4.40 (7.40 по московскому времени) в 71 километре юго-восточнее города Николай. Очаг землетрясения находился на глубине 0,1 километра.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.Несколько дней назад в Каспийском море на глубине более 60 километров случилось землетрясение магнитудой 3,5, сообщал Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. 22 января турецкую провинцию Чанаккале также "трясло", здесь было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, а днем ранее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване.20 января в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в районе Ялты, оно достигло магнитуды 2,3. До этого, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован целый ряд землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

аляска

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, землетрясение, аляска, сейсмология, происшествия