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На Аляске произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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На Аляске произошло сильное землетрясение
На Аляске произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.01.2025
На Аляске произошло сильное землетрясение
В американском штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T08:59
2025-01-30T08:59
новости
землетрясение
аляска
сейсмология
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В американском штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует геологическая служба США (USGS).Движение земной коры зафиксировано в 4.40 (7.40 по московскому времени) в 71 километре юго-восточнее города Николай. Очаг землетрясения находился на глубине 0,1 километра.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.Несколько дней назад в Каспийском море на глубине более 60 километров случилось землетрясение магнитудой 3,5, сообщал Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. 22 января турецкую провинцию Чанаккале также "трясло", здесь было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, а днем ранее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване.20 января в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в районе Ялты, оно достигло магнитуды 2,3. До этого, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован целый ряд землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
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РИА Новости Крым
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новости, землетрясение, аляска, сейсмология, происшествия
На Аляске произошло сильное землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

08:59 30.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В американском штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует геологическая служба США (USGS).
Движение земной коры зафиксировано в 4.40 (7.40 по московскому времени) в 71 километре юго-восточнее города Николай. Очаг землетрясения находился на глубине 0,1 километра.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Несколько дней назад в Каспийском море на глубине более 60 километров случилось землетрясение магнитудой 3,5, сообщал Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. 22 января турецкую провинцию Чанаккале также "трясло", здесь было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, а днем ранее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване.
20 января в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в районе Ялты, оно достигло магнитуды 2,3. До этого, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован целый ряд землетрясений.
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