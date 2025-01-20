https://crimea.ria.ru/20250120/zemletryasenie-v-krymu-seysmologi-rasskazali-podrobnosti-1143504793.html

Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности

Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности

Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T18:07

2025-01-20T18:07

2025-01-20T18:07

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сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, землетрясение в крыму, землетрясение, крым, ялта, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), сейсмология