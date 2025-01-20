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Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности
Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности
Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T18:07
2025-01-20T18:07
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кфу (крымский федеральный университет)
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
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новости, землетрясение в крыму, землетрясение, крым, ялта, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), сейсмология
Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности

Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3

18:07 20.01.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму 20 января с эпицентром в Ялте достигло магнитуды 2.3. Об этом сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.
"20 января 2025 г в 15 ч 41 мин 19 с по моск времени произошло землетрясение энергетическим классом 8.4 и магнитудой 2.3. Эпицентр данного сейсмического события тот же, что и у роя землетрясений 19 января-это район Учан-Су. Ведется сбор макросейсмических данных для более точной оценки интенсивности землетрясения", - сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.
12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
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Заголовок открываемого материала
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