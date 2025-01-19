Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные
Рой землетрясений в Крыму не является критерием прогнозов на более сильные – эксперт
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.
"Сегодня, 19 января, Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта", – рассказала Марина Бондарь.
Сейсмолог напомнила, что основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени. Энергетический класс толчка составил 9,1, магнитуда 2,8. Предположительно, балльность в эпицентре составила 2,5-3 балла.
На данный момент ведется сбор макросейсмических данных. Важны такие данные, как адрес, этаж, поведение животных во время и до землетрясения. После основного толчка последовали шесть слабых афтершоков.
"В 12 часов 09 минут мы зарегистрировали еще одно землетрясение, по энергетическим характеристикам которое слабее первого (класс 7.7, магнитуда 2.0), но также есть сведения об ощутимости", – сообщила Марина Бондарь.
Она также отметила, что рой сегодняшних землетрясений не первое проявление сейсмичности Ялтинского района в этом году. 14 января здесь уже было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2.0.
"Этот зарегистрированный рой не является критерием предположительных прогнозов на более сильные землетрясения. Возможно, будет усиление сейсмичности, возможно и нет. Мы мониторим, а всем остальным следует помнить о правилах поведения во время землетрясения", – подчеркнула сейсмолог.
12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.
11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.
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