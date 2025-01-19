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Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные
Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные
Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T16:16
2025-01-19T16:16
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стихия
землетрясение в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.Сейсмолог напомнила, что основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени. Энергетический класс толчка составил 9,1, магнитуда 2,8. Предположительно, балльность в эпицентре составила 2,5-3 балла.На данный момент ведется сбор макросейсмических данных. Важны такие данные, как адрес, этаж, поведение животных во время и до землетрясения. После основного толчка последовали шесть слабых афтершоков.Она также отметила, что рой сегодняшних землетрясений не первое проявление сейсмичности Ялтинского района в этом году. 14 января здесь уже было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2.0.12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
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крым, природа, мнения, сейсмология, стихия, землетрясение в крыму
Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные

Рой землетрясений в Крыму не является критерием прогнозов на более сильные – эксперт

16:16 19.01.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.

"Сегодня, 19 января, Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта", – рассказала Марина Бондарь.

Сейсмолог напомнила, что основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени. Энергетический класс толчка составил 9,1, магнитуда 2,8. Предположительно, балльность в эпицентре составила 2,5-3 балла.
На данный момент ведется сбор макросейсмических данных. Важны такие данные, как адрес, этаж, поведение животных во время и до землетрясения. После основного толчка последовали шесть слабых афтершоков.
"В 12 часов 09 минут мы зарегистрировали еще одно землетрясение, по энергетическим характеристикам которое слабее первого (класс 7.7, магнитуда 2.0), но также есть сведения об ощутимости", – сообщила Марина Бондарь.
Она также отметила, что рой сегодняшних землетрясений не первое проявление сейсмичности Ялтинского района в этом году. 14 января здесь уже было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2.0.

"Этот зарегистрированный рой не является критерием предположительных прогнозов на более сильные землетрясения. Возможно, будет усиление сейсмичности, возможно и нет. Мы мониторим, а всем остальным следует помнить о правилах поведения во время землетрясения", – подчеркнула сейсмолог.

12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.
11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПриродаМненияСейсмологияСтихияЗемлетрясение в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
16:16Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные
15:46Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца
15:11Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе
14:52За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков
14:07Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах
13:51В Ялте произошло еще одно землетрясение
13:35Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы
13:21Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"
13:03Рейд в Севастополе открыт
12:44В Севастополе закрыли рейд
12:31После землетрясения в Ялте зафиксированы афтершоки
12:13В Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте
12:08Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
12:05В Керчи проходят Крещенские купания
11:32Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе
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