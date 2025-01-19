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Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные

Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные

Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T16:16

2025-01-19T16:16

2025-01-19T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Рой землетрясений произошел в Крыму с эпицентром в Ялте на Крещение. Ждать ли повторных толчков, РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.Сейсмолог напомнила, что основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени. Энергетический класс толчка составил 9,1, магнитуда 2,8. Предположительно, балльность в эпицентре составила 2,5-3 балла.На данный момент ведется сбор макросейсмических данных. Важны такие данные, как адрес, этаж, поведение животных во время и до землетрясения. После основного толчка последовали шесть слабых афтершоков.Она также отметила, что рой сегодняшних землетрясений не первое проявление сейсмичности Ялтинского района в этом году. 14 января здесь уже было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 2.0.12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, мнения, сейсмология, стихия, землетрясение в крыму