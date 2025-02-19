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ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.02.2025
ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T08:56
2025-02-19T08:57
новая каховка
азс
херсонская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.По его данным, атака произошла около 3 часов ночи 19 февраля.Он выехал на место ЧП для оценки ситуации. По данным руководителя города, ситуация в городе напряженная. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новая каховка, азс, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке

Новая Каховка осталась без топлива после атаки ВСУ по заправке – власти

08:56 19.02.2025 (обновлено: 08:57 19.02.2025)
 
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия ГураВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
ВСУ атаковали Бабой Ягой заправку в Новой Каховке
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия Гура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.
По его данным, атака произошла около 3 часов ночи 19 февраля.
"На территории АЗС сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля", - сообщил он в Telegram.
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия ГураВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
ВСУ атаковали Бабой Ягой заправку в Новой Каховке
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия Гура
ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
Он выехал на место ЧП для оценки ситуации. По данным руководителя города, ситуация в городе напряженная.
"Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы". - заключил Гура.
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Новая КаховкаАЗСХерсонская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
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