ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
Новая Каховка осталась без топлива после атаки ВСУ по заправке – власти
08:56 19.02.2025 (обновлено: 08:57 19.02.2025)
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия ГураВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия Гура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.
По его данным, атака произошла около 3 часов ночи 19 февраля.
"На территории АЗС сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля", - сообщил он в Telegram.
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия ГураВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
© Telegram главы городского округа Новой Каховки Виталия Гура
ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
Он выехал на место ЧП для оценки ситуации. По данным руководителя города, ситуация в городе напряженная.
"Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы". - заключил Гура.
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