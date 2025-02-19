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ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке

ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.02.2025

ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке

Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T08:56

2025-02-19T08:56

2025-02-19T08:57

новая каховка

азс

херсонская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по автозаправочной станции в Новой Каховке беспилотником "Баба Яга". В результате город остался без топлива. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.По его данным, атака произошла около 3 часов ночи 19 февраля.Он выехал на место ЧП для оценки ситуации. По данным руководителя города, ситуация в городе напряженная. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, азс, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости