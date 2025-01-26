https://crimea.ria.ru/20250126/zemletryasenie-zafiksirovano-v-kaspiyskom-more-1143674006.html

Землетрясение зафиксировано в Каспийском море

Землетрясение зафиксировано в Каспийском море - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Землетрясение зафиксировано в Каспийском море

В Каспийском море на глубине более 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T17:45

2025-01-26T17:45

2025-01-26T17:45

землетрясение

каспийское море

новости

происшествия

природа

стихия

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Каспийском море на глубине более 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.В среду сильное землетрясение произошло в Турции.15 человек были ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване во вторник.В понедельник в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте, оно достигло магнитуды 2,3. 19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километра от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

https://crimea.ria.ru/20250121/zemletryasenie-v-krymu-zhdat-li-bolshogo-seysmicheskogo-udara-1143522836.html

каспийское море

азербайджан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, каспийское море, новости, происшествия, природа, стихия, азербайджан