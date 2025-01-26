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Землетрясение зафиксировано в Каспийском море - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Землетрясение зафиксировано в Каспийском море
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море
В Каспийском море на глубине более 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T17:45
2025-01-26T17:45
землетрясение
каспийское море
новости
происшествия
природа
стихия
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Каспийском море на глубине более 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.В среду сильное землетрясение произошло в Турции.15 человек были ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване во вторник.В понедельник в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте, оно достигло магнитуды 2,3. 19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километра от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
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землетрясение, каспийское море, новости, происшествия, природа, стихия, азербайджан
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море

Землетрясении в Каспийском море магнитудой 3,5 произошло в воскресенье

17:45 26.01.2025
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Каспийском море на глубине более 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
"В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5. Толчки были зафиксированы в 16:57 (15:57 мск)", – сказано в сообщении.
В среду сильное землетрясение произошло в Турции.
15 человек были ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване во вторник.
В понедельник в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте, оно достигло магнитуды 2,3. 19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километра от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.
12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
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