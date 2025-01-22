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В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Турции произошло сильное землетрясение

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T06:40

2025-01-22T06:40

2025-01-22T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров.Негативные последствия от землетрясения не зафиксированы, уточнили в ведомстве.Накануне в Турции на пожаре на горнолыжном курорте в провинции Болу погибли 76 человек. Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение у Крыма почувствовали пчелыУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

https://crimea.ria.ru/20250121/zemletryasenie-v-krymu-zhdat-li-bolshogo-seysmicheskogo-udara-1143522836.html

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2025

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турция, новости, в мире, природа, происшествия, стихия, землетрясение