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Очень сильное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Очень сильное землетрясение произошло в Японии
Очень сильное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Очень сильное землетрясение произошло в Японии
В японском в регионе Кюсо в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T16:00
2025-01-13T16:13
япония
новости
происшествия
в мире
природа
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В японском в регионе Кюсо в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 12:19 по времени UTC на глубине более 50 километров. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии 91 километра к северо-востоку от Кагосимы с населением 555 тысяч человек и в трех километрах к юго-востоку от 311-тысячного города Миядзаки.О пострадавших и разрушения к этому времени не сообщается.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано у берегов Крыма – в 75 километрах от Керчи. Толчок фиксировался в Черном море в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном мореИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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япония, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение
Очень сильное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8 – европейский сейсмоцентр

16:00 13.01.2025 (обновлено: 16:13 13.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В японском в регионе Кюсо в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 12:19 по времени UTC на глубине более 50 километров. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии 91 километра к северо-востоку от Кагосимы с населением 555 тысяч человек и в трех километрах к юго-востоку от 311-тысячного города Миядзаки.
О пострадавших и разрушения к этому времени не сообщается.
Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано у берегов Крыма – в 75 километрах от Керчи. Толчок фиксировался в Черном море в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км.
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