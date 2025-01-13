https://crimea.ria.ru/20250113/ochen-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-1143292714.html

Очень сильное землетрясение произошло в Японии

Очень сильное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Очень сильное землетрясение произошло в Японии

В японском в регионе Кюсо в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T16:00

2025-01-13T16:00

2025-01-13T16:13

япония

новости

происшествия

в мире

природа

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В японском в регионе Кюсо в понедельник зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 12:19 по времени UTC на глубине более 50 километров. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии 91 километра к северо-востоку от Кагосимы с населением 555 тысяч человек и в трех километрах к юго-востоку от 311-тысячного города Миядзаки.О пострадавших и разрушения к этому времени не сообщается.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано у берегов Крыма – в 75 километрах от Керчи. Толчок фиксировался в Черном море в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном мореИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение