https://crimea.ria.ru/20250129/nochnaya-ataka-vsu-i-krovavaya-tragediya-v-kaluzhskoy-oblasti-glavnoe-za-den-1143790162.html

Ночная атака ВСУ и кровавая трагедия в Калужской области: главное за день

Ночная атака ВСУ и кровавая трагедия в Калужской области: главное за день - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Ночная атака ВСУ и кровавая трагедия в Калужской области: главное за день

Над регионами России за ночь сбили 104 беспилотника. В Калужской области ранее судимый мужчина убил троих лесников и захватил двух заложников. Приднестровье... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T23:29

2025-01-29T23:29

2025-01-29T23:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь сбили 104 беспилотника. В Калужской области ранее судимый мужчина убил троих лесников и захватил двух заложников. Приднестровье получит займ от России на закупку природного газа. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Власти Норвегии заявили о планах развернуть армейскую бригаду на границе с Россией в Финнмарке. Крым получил почти 5 миллиардов рублей в прошлом году от продажи национализированного имущества украинских олигархов. В Белгородской области при атаке БПЛА по жилому дому погибли двухлетний ребенок и его мама. Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака на регионы РоссииСилы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 104 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.47 беспилотников перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, по три над территорией Нижегородской и Калужской областей, и по одному над Ростовской и Ленинградской областями.Вечером в среду Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Крымом и еще одного – над Белгородской областью.Убийство лесничих в Калужской областиВ Калужской области ранее судимый местный житель убил троих лесников и захватил двух заложников.Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, мужчина незаконно рубил деревья в Куйбышевском районе. Чтобы пресечь правонарушение, на место выехали сотрудники местного лесничества.При задержании преступник оказал сопротивление, убил трех человек из огнестрельного оружия и еще двух захватил в заложники. Правоохранителям удалось освободить заложников, а преступник застрелился на месте.Помощь Приднестровью от РоссииРоссия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой, сообщил глава ПМР Вадим Красносельский.По его словам, данные средства пойдут на кредитование "Тираспольтрансгаза", который в свою очередь рассчитается за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза".По словам Красносельского, пока идут переговоры и поиск юридических механизмов. Окончательное решения по сделке может состоятся в любой момент, если не будет задержек со стороны Кишинева.Обвинения Кличко в адрес окружения ЗеленскогоМэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах.По словам градоначальника, в украинской столице "предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".Решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы, заявил Кличко.Норвежские войска на границе с РоссиейГлава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк.По его словам, там планируется разместить отдельную армейскую бригаду.На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".Еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ. В частности, до сих существует запрет на проведение военных учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.Доходы Крыма от продажи имущества украинских олигарховОт реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиардов рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса КулиничВ 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, включено 1200 объектов, всего с 2022 года в этом списке - более 3500 объектов.Гибель ребенка и женщины в Белгородской областиВСУ атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородского района. В результате погибли двухлетний ребенок с мамой, ранены еще один ребенок и глава семейства.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, раненых врачи скорой помощи доставили в больницы. Дом частично разрушен. Его охраняют бойцы самообороны.Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.Село находится в западной части ДНР южнее Красноармейска (Покровска). Его освобождение позволит российским войскам позволит продвигаться сразу по трем направлениям: на север ДНР, на юг в направлении Запорожской области и к Орехово на границе Днепропетровской области.

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https://crimea.ria.ru/20250129/kak-izmenyatsya-tseny-na-kofe-iz-za-podorozhaniya-arabiki-1143781253.html

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https://crimea.ria.ru/20250129/territoriya-kirillitsy-v-krymu-predlagayut-vvesti-edinyy-dizayn-vyvesok-1143778560.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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