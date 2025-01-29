https://crimea.ria.ru/20250129/v-kaluzhskoy-oblasti-muzhchina-ubil-troikh-lesnikov-i-zakhvatil-zalozhnikov-1143767115.html
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:32
2025-01-29T13:32
2025-01-29T13:36
убийство
владислав шапша
калужская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно рубил деревья, из-за чего на место выехали сотрудники лесничества. По информации прокуратуры региона, 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревня Усохи Куйбышевского района горит автомобиль "Газель". В ходе тушения пожара в машине обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. "Предварительно установлено, что накануне сотрудниками Куйбышевского лесничества выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в деревню Усохи. Предположительно подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - проинформировали в надзорном ведомстве.По факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства. Работу правоохранительных органов по расследованию тройного убийства координирует прокурор области Константин Жиляков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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убийство, владислав шапша, калужская область, происшествия, новости
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил двух заложников
13:32 29.01.2025 (обновлено: 13:36 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно рубил деревья, из-за чего на место выехали сотрудники лесничества.
"При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По информации прокуратуры региона, 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревня Усохи Куйбышевского района горит автомобиль "Газель". В ходе тушения пожара в машине обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.
"Предварительно установлено, что накануне сотрудниками Куйбышевского лесничества выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в деревню Усохи. Предположительно подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - проинформировали в надзорном ведомстве.
По факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.
Работу правоохранительных органов по расследованию тройного убийства координирует прокурор области Константин Жиляков.
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