https://crimea.ria.ru/20250129/v-kaluzhskoy-oblasti-muzhchina-ubil-troikh-lesnikov-i-zakhvatil-zalozhnikov-1143767115.html

В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников

В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников

В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:32

2025-01-29T13:32

2025-01-29T13:36

убийство

владислав шапша

калужская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно рубил деревья, из-за чего на место выехали сотрудники лесничества. По информации прокуратуры региона, 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревня Усохи Куйбышевского района горит автомобиль "Газель". В ходе тушения пожара в машине обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. "Предварительно установлено, что накануне сотрудниками Куйбышевского лесничества выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в деревню Усохи. Предположительно подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - проинформировали в надзорном ведомстве.По факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства. Работу правоохранительных органов по расследованию тройного убийства координирует прокурор области Константин Жиляков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, владислав шапша, калужская область, происшествия, новости