Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/v-kaluzhskoy-oblasti-muzhchina-ubil-troikh-lesnikov-i-zakhvatil-zalozhnikov-1143767115.html
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:32
2025-01-29T13:36
убийство
владислав шапша
калужская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_85102d64052eff98c41afb5510aeb3bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно рубил деревья, из-за чего на место выехали сотрудники лесничества. По информации прокуратуры региона, 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревня Усохи Куйбышевского района горит автомобиль "Газель". В ходе тушения пожара в машине обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. "Предварительно установлено, что накануне сотрудниками Куйбышевского лесничества выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в деревню Усохи. Предположительно подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - проинформировали в надзорном ведомстве.По факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства. Работу правоохранительных органов по расследованию тройного убийства координирует прокурор области Константин Жиляков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_745271baf1dba36f02bc73c17eadd82e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство, владислав шапша, калужская область, происшествия, новости
В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников

В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил двух заложников

13:32 29.01.2025 (обновлено: 13:36 29.01.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области мужчина убил троих лесников, захватил двух заложников, а после застрелился. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель незаконно рубил деревья, из-за чего на место выехали сотрудники лесничества.
"При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По информации прокуратуры региона, 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревня Усохи Куйбышевского района горит автомобиль "Газель". В ходе тушения пожара в машине обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.
"Предварительно установлено, что накануне сотрудниками Куйбышевского лесничества выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в деревню Усохи. Предположительно подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - проинформировали в надзорном ведомстве.
По факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.
Работу правоохранительных органов по расследованию тройного убийства координирует прокурор области Константин Жиляков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УбийствоВладислав ШапшаКалужская областьПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО
13:46Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
13:41Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
13:32В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
13:32Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
13:26Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
13:1414-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве
13:04Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков
12:37Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей
12:33В 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей
12:19Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР
12:16Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году
11:49Астероид может столкнуться с Землей
11:33В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами
11:06Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области
11:00Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену
10:57Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы
10:50Цены на арабику обновили рекорд
10:42Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
10:31На Кубани грузовик насмерть сбил пешехода
Лента новостейМолния