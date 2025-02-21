Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. "Союз пограничников Крыма" наградил журналистов за помощь в освещении их гуманитарной миссии и участие в гуманитарном конвое в ДНР, в числе награжденных – корреспондент РИА Новости Крым Вадим Рыбалкин.Медали, памятные знаки и благодарности от "Союза пограничников Крыма" вручили репортерам крымских информагентств, телекомпаний и другим СМИ. Как отметил руководитель центра "Волонтеры Восточного Крыма" в Щелкино Николай Молодцов-Шамсутдинов, журналисты не только рассказывают о волонтерской работе, но и отправляются с добровольцами в новые регионы.Медалью "За содействие СВО" и благодарностью наградили корреспондента РИА Новости Крым Вадима Рыбалкина. Награду он получил за регулярное освещение работы волонтерского штаба и участие в гуманитарном конвое в ДНР.За участие в сборе гуманитарной помощи отметили и школьные коллективы."Ребята постоянно помогают. Плетут маскировочные сети, собирают гуманитарку. Проводят патриотическую работу среди молодежи", – добавил руководитель центра .Также большой вклад в увековечивание памяти воинов вносят военно-поисковые отряды.Торжественное мероприятие проходило в районном Доме культуры "Горизонт", его приурочили к празднованию Дня защитника Отечества. В фойе Музей боевой славы Ленинского района представил выставку орудий и других предметов, найденных на полях Керченского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистовЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. "Союз пограничников Крыма" наградил журналистов за помощь в освещении их гуманитарной миссии и участие в гуманитарном конвое в ДНР, в числе награжденных – корреспондент РИА Новости Крым Вадим Рыбалкин.
Медали, памятные знаки и благодарности от "Союза пограничников Крыма" вручили репортерам крымских информагентств, телекомпаний и другим СМИ. Как отметил руководитель центра "Волонтеры Восточного Крыма" в Щелкино Николай Молодцов-Шамсутдинов, журналисты не только рассказывают о волонтерской работе, но и отправляются с добровольцами в новые регионы.
"Эти журналисты постоянно освещают нашу деятельность. Некоторые даже ездили с нами, отвозили гуманитарные грузы. У нас каждый получает награды только по заслугам", – сказал он.
Медалью "За содействие СВО" и благодарностью наградили корреспондента РИА Новости Крым Вадима Рыбалкина. Награду он получил за регулярное освещение работы волонтерского штаба и участие в гуманитарном конвое в ДНР.
За участие в сборе гуманитарной помощи отметили и школьные коллективы.
"Ребята постоянно помогают. Плетут маскировочные сети, собирают гуманитарку. Проводят патриотическую работу среди молодежи", – добавил руководитель центра .
Также большой вклад в увековечивание памяти воинов вносят военно-поисковые отряды.
Торжественное мероприятие проходило в районном Доме культуры "Горизонт", его приурочили к празднованию Дня защитника Отечества. В фойе Музей боевой славы Ленинского района представил выставку орудий и других предметов, найденных на полях Керченского полуострова.
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