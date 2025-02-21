https://crimea.ria.ru/20250221/soyuz-pogranichnikov-nagradil-zhurnalista-ria-novosti-krym-za-podderzhku-svo-1144371854.html

Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО

Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВО

"Союз пограничников Крыма" наградил журналистов за помощь в освещении их гуманитарной миссии и участие в гуманитарном конвое в ДНР, в числе награжденных –... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T14:01

2025-02-21T14:01

2025-02-21T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. "Союз пограничников Крыма" наградил журналистов за помощь в освещении их гуманитарной миссии и участие в гуманитарном конвое в ДНР, в числе награжденных – корреспондент РИА Новости Крым Вадим Рыбалкин.Медали, памятные знаки и благодарности от "Союза пограничников Крыма" вручили репортерам крымских информагентств, телекомпаний и другим СМИ. Как отметил руководитель центра "Волонтеры Восточного Крыма" в Щелкино Николай Молодцов-Шамсутдинов, журналисты не только рассказывают о волонтерской работе, но и отправляются с добровольцами в новые регионы.Медалью "За содействие СВО" и благодарностью наградили корреспондента РИА Новости Крым Вадима Рыбалкина. Награду он получил за регулярное освещение работы волонтерского штаба и участие в гуманитарном конвое в ДНР.За участие в сборе гуманитарной помощи отметили и школьные коллективы."Ребята постоянно помогают. Плетут маскировочные сети, собирают гуманитарку. Проводят патриотическую работу среди молодежи", – добавил руководитель центра .Также большой вклад в увековечивание памяти воинов вносят военно-поисковые отряды.Торжественное мероприятие проходило в районном Доме культуры "Горизонт", его приурочили к празднованию Дня защитника Отечества. В фойе Музей боевой славы Ленинского района представил выставку орудий и других предметов, найденных на полях Керченского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистовЖурналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров

https://crimea.ria.ru/20240423/o-chem-segodnya-dolzhny-pisat-smi--zampred-soyuza-zhurnalistov-rossii-1136755499.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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