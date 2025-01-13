https://crimea.ria.ru/20250113/na-peredovoy-informatsionnoy-voyny-v-krymu-pozdravili-zhurnalistov-1143274826.html

На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов

На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов - РИА Новости Крым, 13.01.2025

На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов

Печатное слово – это огромная сила, роль СМИ в жизни страны и общества огромна. Крымские журналисты вносят свой вклад в развитие региона, находятся на передовой РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T08:36

2025-01-13T08:36

2025-01-13T08:36

сми

сергей аксенов

владимир константинов

крым

новости крыма

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Печатное слово – это огромная сила, роль СМИ в жизни страны и общества огромна. Крымские журналисты вносят свой вклад в развитие региона, находятся на передовой информационной войны, работают в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России. Об этом в День российской печати напомнили власти республики.Так, глава Крыма Сергей Аксенов процитировал в своем Telegram-канале слова выдающегося русского историка Василия Ключевского, который писал, что "слово — великое оружие жизни". По мнению Аксенова, эта мысль, высказанная в позапрошлом веке, не утратила своей актуальности, в слове заключается огромная сила. Отечественная пресса отличается богатой историей и давними традициями, а пресса – это зеркало эпохи.По его мнению, крымских журналистов также отличает твердая гражданская и нравственная позиции и патриотичность, они "достойно продолжают традиции предшественников. Вносят свой вклад в развитие Крыма, находятся на передовой информационной войны, работают в том числе в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России".В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, напомнил, что День российской печати, который приходится на 13 января, приурочен к выпуску первой русскоязычной газеты "Ведомости" в 1703 году."Крымские газеты, журналы занимают достойное место среди всех СМИ полуострова, имеют авторитет, свою надежную аудиторию. На страницах печатных средств массовой информации отражаются самые актуальные новости Крыма и России, злободневные проблемы, беспокоящие жителей нашей республики", - отметил он в своем Telegram-канале.Власти республики поблагодарили всех сотрудников крымских печатных средств массовой информации за ответственный подход к работе и высокий профессионализм и пожелали здоровья и вдохновения.13 января 1703 года по решению Петра I в России был издан первый номер газеты "Ведомости", который вещал "о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Теперь в этот день работники периодических печатных СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сми, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, журналистика