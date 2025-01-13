https://crimea.ria.ru/20250113/22-gruzovykh-vagona-soshli-s-relsov-v-buryatii---povrezhdeny-opory-i-seti-1143273641.html

22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети

22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети - РИА Новости Крым, 13.01.2025

22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети

При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T07:29

2025-01-13T07:29

2025-01-13T07:29

железная дорога

происшествия

бурятия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА новости Крым. При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога. Сход вагонов грузового поезда произошел накануне вечером на станции Ангаракан. Движение поездов по участку временно остановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет.Оперативные штабы координируют работы по ликвидации последствий происшествия.В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск."Информация о задержках поездов поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в ВСЖД.По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ЧП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, происшествия, бурятия, россия, новости