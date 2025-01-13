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22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети
22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети - РИА Новости Крым, 13.01.2025
22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети
При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T07:29
2025-01-13T07:29
железная дорога
происшествия
бурятия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА новости Крым. При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога. Сход вагонов грузового поезда произошел накануне вечером на станции Ангаракан. Движение поездов по участку временно остановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет.Оперативные штабы координируют работы по ликвидации последствий происшествия.В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск."Информация о задержках поездов поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в ВСЖД.По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ЧП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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железная дорога, происшествия, бурятия, россия, новости
22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети

В Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда

07:29 13.01.2025
 
© Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииВ Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
В Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
© Восточное межрегиональное СУТ СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА новости Крым. При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.
Сход вагонов грузового поезда произошел накануне вечером на станции Ангаракан. Движение поездов по участку временно остановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет.

"В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. К ликвидации аварии привлечены более 200 работников и два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

Оперативные штабы координируют работы по ликвидации последствий происшествия.
© Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииВ Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
В Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
© Восточное межрегиональное СУТ СК России
В Бурятии сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда
В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.
"Информация о задержках поездов поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в ВСЖД.
По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ЧП.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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