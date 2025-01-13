https://crimea.ria.ru/20250113/v-krymu-masshtabnye-otklyucheniya-sveta-1143281944.html

В Крыму масштабные отключения света

В Крыму масштабные отключения света - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Крыму масштабные отключения света

В Белогорске и Белогорском районе Крыма в связи с обрезкой деревьев до 17:00 будет отключено электроснабжение в некоторых районах. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T10:47

2025-01-13T10:47

2025-01-13T10:47

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Белогорске и Белогорском районе Крыма в связи с обрезкой деревьев до 17:00 будет отключено электроснабжение в некоторых районах. Об этом предупреждает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".Электроэнергия отсутствует по адресам:г. Белогорск: м-н Новый, улицы Индустриальная и Шоссейная;с. Чернополье: улицы Шоссейная, Греческая, Космонавтов, Нагорная, Казахстанская, Мира, Победы, Родниковая, Степная, Виноградная, 60 лет ВЛКСМ, 60 лет Октября, 8 Марта, Молодежная, Новая, Подгорная, Чапаева, Черкасская, Шоссейная, Полевая, Садовая;с. Горлинка: улицы Заречная и Тополиная;с. Поворотное: улицы Горная, Маяковского, Лесная;с. Красная Слобода: улицы Гагарина, Кириллова, Советская, у1 Мая, Горная, Дружбы, Заречная;с. Черемисовка: улицы Молодежная, Пушкина, Чапаева, Чехова;с. Дозорное: улицы Лесная, Октябрьская, Новая, Полевая, Степная;с. Кизиловка: улицы Подгорная, Фонтанная, Лесная;с. Кирпичное: улицы Виноградная, ул. Крымская, ул. Садовая;с. Ульяновка: улицы Гагарина, Молодежная, Подгорная, Родниковая, Садовая, Шоссейная;с. Красная Слобода – улица Заречная.С 13 по 17 января также планируются отключения в Белогорском районе в связи с проведением ремонтным работ. В частности, в Белогорске будет устанавливаться новая подстанция. Более подробно с графиком предстоящих отключений можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".Ранее в компании сообщили, что в Крыму двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах остались без света в результате аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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