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В Крыму масштабные отключения света - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Крыму масштабные отключения света
В Крыму масштабные отключения света - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Крыму масштабные отключения света
В Белогорске и Белогорском районе Крыма в связи с обрезкой деревьев до 17:00 будет отключено электроснабжение в некоторых районах. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T10:47
2025-01-13T10:47
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
новости крыма
белогорский район
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Белогорске и Белогорском районе Крыма в связи с обрезкой деревьев до 17:00 будет отключено электроснабжение в некоторых районах. Об этом предупреждает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".Электроэнергия отсутствует по адресам:г. Белогорск: м-н Новый, улицы Индустриальная и Шоссейная;с. Чернополье: улицы Шоссейная, Греческая, Космонавтов, Нагорная, Казахстанская, Мира, Победы, Родниковая, Степная, Виноградная, 60 лет ВЛКСМ, 60 лет Октября, 8 Марта, Молодежная, Новая, Подгорная, Чапаева, Черкасская, Шоссейная, Полевая, Садовая;с. Горлинка: улицы Заречная и Тополиная;с. Поворотное: улицы Горная, Маяковского, Лесная;с. Красная Слобода: улицы Гагарина, Кириллова, Советская, у1 Мая, Горная, Дружбы, Заречная;с. Черемисовка: улицы Молодежная, Пушкина, Чапаева, Чехова;с. Дозорное: улицы Лесная, Октябрьская, Новая, Полевая, Степная;с. Кизиловка: улицы Подгорная, Фонтанная, Лесная;с. Кирпичное: улицы Виноградная, ул. Крымская, ул. Садовая;с. Ульяновка: улицы Гагарина, Молодежная, Подгорная, Родниковая, Садовая, Шоссейная;с. Красная Слобода – улица Заречная.С 13 по 17 января также планируются отключения в Белогорском районе в связи с проведением ремонтным работ. В частности, в Белогорске будет устанавливаться новая подстанция. Более подробно с графиком предстоящих отключений можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".Ранее в компании сообщили, что в Крыму двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах остались без света в результате аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, новости крыма, белогорский район, крым
В Крыму масштабные отключения света

В Белогорском районе Крыма масштабные отключения электроэнергии из-за обрезки деревьев

10:47 13.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Белогорске и Белогорском районе Крыма в связи с обрезкой деревьев до 17:00 будет отключено электроснабжение в некоторых районах. Об этом предупреждает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".
Электроэнергия отсутствует по адресам:
г. Белогорск: м-н Новый, улицы Индустриальная и Шоссейная;
с. Чернополье: улицы Шоссейная, Греческая, Космонавтов, Нагорная, Казахстанская, Мира, Победы, Родниковая, Степная, Виноградная, 60 лет ВЛКСМ, 60 лет Октября, 8 Марта, Молодежная, Новая, Подгорная, Чапаева, Черкасская, Шоссейная, Полевая, Садовая;
с. Горлинка: улицы Заречная и Тополиная;
с. Поворотное: улицы Горная, Маяковского, Лесная;
с. Красная Слобода: улицы Гагарина, Кириллова, Советская, у1 Мая, Горная, Дружбы, Заречная;
с. Черемисовка: улицы Молодежная, Пушкина, Чапаева, Чехова;
с. Дозорное: улицы Лесная, Октябрьская, Новая, Полевая, Степная;
с. Кизиловка: улицы Подгорная, Фонтанная, Лесная;
с. Кирпичное: улицы Виноградная, ул. Крымская, ул. Садовая;
с. Ульяновка: улицы Гагарина, Молодежная, Подгорная, Родниковая, Садовая, Шоссейная;
с. Красная Слобода – улица Заречная.
С 13 по 17 января также планируются отключения в Белогорском районе в связи с проведением ремонтным работ. В частности, в Белогорске будет устанавливаться новая подстанция. Более подробно с графиком предстоящих отключений можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".
Ранее в компании сообщили, что в Крыму двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах остались без света в результате аварии на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаНовости КрымаБелогорский районКрым
 
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