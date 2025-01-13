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"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант
"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант - РИА Новости Крым, 13.01.2025
"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант
У "германского" варианта урегулирования конфликта на Украине, которая, распавшись, может превратиться в подобие ФРГ и ГДР, нет шансов. Но этот сценарий... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T11:50
2025-01-13T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. У "германского" варианта урегулирования конфликта на Украине, которая, распавшись, может превратиться в подобие ФРГ и ГДР, нет шансов. Но этот сценарий предложен Западом, поскольку с ним проще примирить неонацистский режим, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его мнению, пока ни одно из предложений по урегулированию конфликта на Украине не является конкретным, это всего лишь гипотезы. При этом он отметил так называемый "германский" сценарий, о котором снова стали говорить.При этом авторы такого варианта развития событий, по мнению Медведева, забывают сказать, что в воссоединении Германии лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь ослаблением советской власти. Он убежден, что в "предложенном сценарии продается насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа".Также Медведев считает, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, "при котором ядерная супердержава что-то отдаст" украинскому режиму. Это, по его словам, значит, что авторы "германского" варианта делают расчет только на распад России, "потешая уязвленное самолюбие неонацистов, у которых земля в прямом смысле горит под ногами"."В сухом остатке разговор про "германский вариант" сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели "двух Германий", - заключил замглавы Совбеза.Ранее Медведев, оценивая шансы избранного президента США Дональда Трампа быстро разрешить украинский кризис, заявил, что быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода Трампа"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
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дмитрий медведев, украина, политика, россия, нато, новости, мнения
"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант

У "германского" варианта урегулирования конфликта на Украине нет шансов – Медведев

11:50 13.01.2025 (обновлено: 11:52 13.01.2025)
 
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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. У "германского" варианта урегулирования конфликта на Украине, которая, распавшись, может превратиться в подобие ФРГ и ГДР, нет шансов. Но этот сценарий предложен Западом, поскольку с ним проще примирить неонацистский режим, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, пока ни одно из предложений по урегулированию конфликта на Украине не является конкретным, это всего лишь гипотезы. При этом он отметил так называемый "германский" сценарий, о котором снова стали говорить.
"Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами. А так вот смотрите, как красиво получается: сколько лет ФРГ терпела, а потом раз – и проглотила ГДР!", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом авторы такого варианта развития событий, по мнению Медведева, забывают сказать, что в воссоединении Германии лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь ослаблением советской власти. Он убежден, что в "предложенном сценарии продается насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа".
Также Медведев считает, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, "при котором ядерная супердержава что-то отдаст" украинскому режиму. Это, по его словам, значит, что авторы "германского" варианта делают расчет только на распад России, "потешая уязвленное самолюбие неонацистов, у которых земля в прямом смысле горит под ногами".
"В сухом остатке разговор про "германский вариант" сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели "двух Германий", - заключил замглавы Совбеза.
Ранее Медведев, оценивая шансы избранного президента США Дональда Трампа быстро разрешить украинский кризис, заявил, что быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны.
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