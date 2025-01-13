https://crimea.ria.ru/20250113/dve-zhenschiny-i-godovalyy-rebenok-raneny-udarami-dronov-vsu-na-belgorodchine-1143294216.html
Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T16:43
2025-01-13T16:43
2025-01-13T16:53
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по его данным, в городскую больницу Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение сегодня в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранее в понедельник были ранены двое пенсионеров, они госпитализированы, сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн. ЧП произошло в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяДрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Годовалый ребенок и две женщины ранены ударами беспилотников ВСУ в Белгородской области
16:43 13.01.2025 (обновлено: 16:53 13.01.2025)