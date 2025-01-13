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Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда
Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда
После открытия движения на Крымском мосту проезда через досмотровые пункты ждут более 200 автомобилей с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T22:15
2025-01-13T22:15
2025-01-13T22:16
ситуация на дорогах крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту проезда через досмотровые пункты ждут более 200 автомобилей с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда
На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 200 автомобилей
22:15 13.01.2025 (обновлено: 22:16 13.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту проезда через досмотровые пункты ждут более 200 автомобилей с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 143 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
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