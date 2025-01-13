https://crimea.ria.ru/20250113/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya--skolko-mashin-zhdut-proezda-1143312532.html

Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда

Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда

После открытия движения на Крымском мосту проезда через досмотровые пункты ждут более 200 автомобилей с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T22:15

2025-01-13T22:15

2025-01-13T22:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

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тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту проезда через досмотровые пункты ждут более 200 автомобилей с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край