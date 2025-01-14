https://crimea.ria.ru/20250114/matkapital-v-rossii-prodlyat-do-2030-goda--1143336655.html

Маткапитал в России продлят до 2030 года

Маткапитал в России продлят до 2030 года - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Маткапитал в России продлят до 2030 года

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала в России до 31 декабря 2030 года, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:54

2025-01-14T14:54

2025-01-14T14:54

материнский капитал

государственная дума рф

россия

соцзащита

новости

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала в России до 31 декабря 2030 года, сообщает РИА Новости.Уточняется, что законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 19 декабря 2024 года.Правительство РФ прогнозирует, что почти пять миллионов семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах, следует из пояснительной записки к законопроекту.На реализацию программы маткапитала в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей, отмечается в публикации.В настоящее время программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года.С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют, сообщал ранее глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенкаПутин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, государственная дума рф, россия, соцзащита, новости, семья