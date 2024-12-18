https://crimea.ria.ru/20241218/materinskiy-kapital-v-rossii-proindeksiruyut-s-fevralya-2025-goda-1142728197.html

Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года

Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года

Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T16:33

2024-12-18T16:33

2024-12-18T16:33

россия

новости

материнский капитал

правительство россии

семья

дети

многодетная семья

нацпроект "семья"

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.По словам Мишустина, такая мера поддержки подтвердила свою эффективность – за все время ее существования выдано свыше 14 млн сертификатов. Родители могут использовать средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Кроме того, можно получить и остатки маткапитала – до 10 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создан совет по демографической и семейной политикеДля чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья"Индексация материнского капитала в 2025 году: что изменится

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, материнский капитал, правительство россии, семья, дети, многодетная семья, нацпроект "семья", михаил мишустин