Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
Мишустин: материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Продление действующей программы позволит поддержать еще почти 5 млн семей. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысяч рублей", - сказал он.
По словам Мишустина, такая мера поддержки подтвердила свою эффективность – за все время ее существования выдано свыше 14 млн сертификатов. Родители могут использовать средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Кроме того, можно получить и остатки маткапитала – до 10 тысяч рублей.
"Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен, в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: