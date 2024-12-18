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Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T16:33
2024-12-18T16:33
россия
новости
материнский капитал
правительство россии
семья
дети
многодетная семья
нацпроект "семья"
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.По словам Мишустина, такая мера поддержки подтвердила свою эффективность – за все время ее существования выдано свыше 14 млн сертификатов. Родители могут использовать средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Кроме того, можно получить и остатки маткапитала – до 10 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создан совет по демографической и семейной политикеДля чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья"Индексация материнского капитала в 2025 году: что изменится
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россия, новости, материнский капитал, правительство россии, семья, дети, многодетная семья, нацпроект "семья", михаил мишустин
Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года

Мишустин: материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года

16:33 18.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Продление действующей программы позволит поддержать еще почти 5 млн семей. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысяч рублей", - сказал он.
По словам Мишустина, такая мера поддержки подтвердила свою эффективность – за все время ее существования выдано свыше 14 млн сертификатов. Родители могут использовать средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Кроме того, можно получить и остатки маткапитала – до 10 тысяч рублей.
"Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен, в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул Михаил Мишустин.
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