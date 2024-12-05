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Для чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья"

Для чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья" - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Для чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья"

За введение в законодательство понятия "студенческая семья" в первом чтении проголосовали депутаты Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T21:41

2024-12-05T21:41

2024-12-05T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За введение в законодательство понятия "студенческая семья" в первом чтении проголосовали депутаты Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.В Госдуме уточнили, что под понятие "студенческая семья" подпадают граждане до 35 лет включительно, которые состоят в браке, учатся очно или очно-заочно по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования."Такой же статус получат родители в возрасте до 35 лет, воспитывающие детей в одиночку и одновременно получающие образование в ссузах или вузах", - подчеркнули в законодательном органе.На сегодня в вузах обучаются более 22 тысяч студенческих семей - приводит Госдума данные Минобрнауки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФПрограмму маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

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новости, государственная дума рф, семья, студенты, закон и право, россия, общество