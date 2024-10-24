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Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

В Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала, сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T11:18

2024-10-24T11:18

2024-10-24T11:18

отделение социального фонда россии по республике крым

материнский капитал

пособия и выплаты

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала, сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым."С начала года Отделение СФР по Республике Крым назначило ежемесячную выплату из средств материнского капитала родителям 10 430 детей. Мера поддержки устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком трех лет", - говорится в сообщении.Выплату начисляют с месяца рождения или усыновления ребенка, если заявление было подано не позднее 6 месяцев с месяца рождения. Если подать заявление позже, пособие будет назначено с месяца обращения, уточнили в фонде.В Отделении социального фонда отметили, что если срок выплаты истекает и ребенку не исполнилось 3 года, то можно продлить период ее назначения."Чтобы продлить выплату еще на 12 месяцев, необходимо подать новое заявление. Сделать это можно в последний месяц действующего назначения или позже. Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление подается на каждого ребенка по отдельности", - рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.Выплата проводится ежемесячно 5-го числа, добавили в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили, что остаток материнского капитала в сумме 10 000 рублей и меньше можно получить на банковскую карту в форме единовременной выплаты. В Крыму этой услугой воспользовались более 370 семей.Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка, при рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. руб.С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% – это заложено в проекте бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго – до 893 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяПутин предложил ввести новую выплату многодетным семьям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, пособия и выплаты, крым, общество, новости крыма