https://crimea.ria.ru/20241008/ostatok-materinskogo-kapitala-menee-10-000-mozhno-poluchit-na-kartu-1140938251.html

Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту

Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту

Остаток материнского капитала в сумме 10 000 рублей и меньше можно получить на банковскую карту в форме единовременной выплаты. В Крыму этой услугой... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T20:11

2024-10-08T20:11

2024-10-08T20:11

материнский капитал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Остаток материнского капитала в сумме 10 000 рублей и меньше можно получить на банковскую карту в форме единовременной выплаты. В Крыму этой услугой воспользовались более 370 семей, сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.При этом необходимо указать ФИО заявителя, СНИЛС, паспортные данные и банковские реквизиты. Заявление должно быть рассмотрено в течение 10 дней, после чего выплата в течение пяти дней должна поступить на счет.Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка, при рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. руб.Ранее порядок выплаты остатка материнского капитала был утвержден правительством РФ. С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% – это заложено в проекте бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго – до 893 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРПутин предложил ввести новую выплату многодетным семьям

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, новости крыма, дети, семья, соцзащита