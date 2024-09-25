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Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
В этом году в Крыму было выдано уже 4130 электронных материнских сертификатов. Для их получения семьям не нужно никуда обращаться, напомнили в отделении... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T07:51
2024-09-25T07:51
материнский капитал
отделение социального фонда россии по республике крым
новости крыма
дети
семья
господдержка
деньги
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму было выдано уже 4130 электронных материнских сертификатов. Для их получения семьям не нужно никуда обращаться, напомнили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.Там же семья может подать заявление о распоряжении средствами, а также контролировать их остаток, уточнили в отделении Соцфонда.Цифровой сертификат содержит ту же информацию, что и выдаваемые раньше бумажные документы. Беззаявительный порядок выдачи сертификата действует с 2020 года, и за этот период Отделение СФР по Республике Крым проактивно оформило более 44 тысяч документов.В 2024 году размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4% и составил 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи – на второго (если на первого семья маткапитал не получала). Родителям, получившим маткапитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появился еще один малыш. Точную сумму, положенную по сертификату, можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.В Крыму родители могут оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Такая возможность есть у семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что можно потратить маткапитал: пять направленийОплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнимаДетские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе
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материнский капитал, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, дети, семья, господдержка, деньги, доходы
Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается

В Крыму цифровой материнский капитал с начала года оформили более 4 000 семей

07:51 25.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму было выдано уже 4130 электронных материнских сертификатов. Для их получения семьям не нужно никуда обращаться, напомнили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.

"В течение 5 рабочих дней после поступления из органов ЗАГС сведений о рождении ребенка сертификат на маткапитал автоматически оформляется на маму и направляется в ее личный кабинет на портале Госуслуг", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там же семья может подать заявление о распоряжении средствами, а также контролировать их остаток, уточнили в отделении Соцфонда.
Цифровой сертификат содержит ту же информацию, что и выдаваемые раньше бумажные документы. Беззаявительный порядок выдачи сертификата действует с 2020 года, и за этот период Отделение СФР по Республике Крым проактивно оформило более 44 тысяч документов.
В 2024 году размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4% и составил 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи – на второго (если на первого семья маткапитал не получала). Родителям, получившим маткапитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появился еще один малыш. Точную сумму, положенную по сертификату, можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.
В Крыму родители могут оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Такая возможность есть у семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Материнский капиталОтделение Социального фонда России по Республике КрымНовости КрымадетисемьяГосподдержкаДеньгиДоходы
 
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