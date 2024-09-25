https://crimea.ria.ru/20240925/tsifrovoy-materinskiy-kapital-kak-oformit-i-chem-otlichaetsya-1140570095.html

Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается

Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается

В этом году в Крыму было выдано уже 4130 электронных материнских сертификатов. Для их получения семьям не нужно никуда обращаться, напомнили в отделении... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T07:51

2024-09-25T07:51

2024-09-25T07:51

материнский капитал

отделение социального фонда россии по республике крым

новости крыма

дети

семья

господдержка

деньги

доходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111371/09/1113710967_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_dde375671d49769d7146dff1ef9d90a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму было выдано уже 4130 электронных материнских сертификатов. Для их получения семьям не нужно никуда обращаться, напомнили в отделении Социального фонда России по Республике Крым.Там же семья может подать заявление о распоряжении средствами, а также контролировать их остаток, уточнили в отделении Соцфонда.Цифровой сертификат содержит ту же информацию, что и выдаваемые раньше бумажные документы. Беззаявительный порядок выдачи сертификата действует с 2020 года, и за этот период Отделение СФР по Республике Крым проактивно оформило более 44 тысяч документов.В 2024 году размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4% и составил 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи – на второго (если на первого семья маткапитал не получала). Родителям, получившим маткапитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появился еще один малыш. Точную сумму, положенную по сертификату, можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.В Крыму родители могут оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Такая возможность есть у семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что можно потратить маткапитал: пять направленийОплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнимаДетские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, дети, семья, господдержка, деньги, доходы