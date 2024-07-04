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Назван размер материнского капитала после индексации - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Назван размер материнского капитала после индексации
Назван размер материнского капитала после индексации - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Назван размер материнского капитала после индексации
После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T21:56
2024-07-04T21:56
материнский капитал
пособия и выплаты
общество
охрана материнства и детства
материнство
россия
новости
фонд социального и пенсионного страхования
пенсионный фонд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.Аналогичная сумма в 833 тысячи рублей выдается и родителям, у которых родился третий или последующих ребенок, если ранее они не использовали свое право на дополнительные меры господдержки, дополнила Карпенко.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.Средства маткапитала можно потратить на обучение ребенка, оплату детсада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также можно распределить их для получения ежемесячных выплат.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, пособия и выплаты, общество, охрана материнства и детства, материнство, россия, новости, фонд социального и пенсионного страхования, пенсионный фонд рф
Назван размер материнского капитала после индексации

Размер выплаты по материнскому капиталу проиндексировали на 7,4% в этом году

21:56 04.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМаткапитал
Маткапитал - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.

"Ежегодно размер сертификата у нас индексируют с 1 февраля. В этом году он был проиндексирован на 7,4 процента. Размер сертификата у семей, где первый ребенок, составил более 630 тысяч рублей, сертификат в семьях, где появился второй ребенок - 833 тысячи", - рассказала Карпенко.

Аналогичная сумма в 833 тысячи рублей выдается и родителям, у которых родился третий или последующих ребенок, если ранее они не использовали свое право на дополнительные меры господдержки, дополнила Карпенко.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.
Средства маткапитала можно потратить на обучение ребенка, оплату детсада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также можно распределить их для получения ежемесячных выплат.
В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.
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Радио "Спутник в Крыму"Материнский капиталПособия и выплатыОбществоОхрана материнства и детстваМатеринствоРоссияНовостиФонд социального и пенсионного страхованияПенсионный фонд РФ
 
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21:56Назван размер материнского капитала после индексации
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