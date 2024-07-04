https://crimea.ria.ru/20240704/nazvan-razmer-materinskogo-kapitala-posle-indeksatsii-1138599021.html

Назван размер материнского капитала после индексации

Назван размер материнского капитала после индексации - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Назван размер материнского капитала после индексации

После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T21:56

2024-07-04T21:56

2024-07-04T21:56

материнский капитал

пособия и выплаты

общество

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материнство

россия

новости

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пенсионный фонд рф

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.Аналогичная сумма в 833 тысячи рублей выдается и родителям, у которых родился третий или последующих ребенок, если ранее они не использовали свое право на дополнительные меры господдержки, дополнила Карпенко.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.Средства маткапитала можно потратить на обучение ребенка, оплату детсада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также можно распределить их для получения ежемесячных выплат.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, пособия и выплаты, общество, охрана материнства и детства, материнство, россия, новости, фонд социального и пенсионного страхования, пенсионный фонд рф