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Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T13:58
2025-01-30T13:58
2025-01-30T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3-4 неделе января из-за окончания новогодних каникул. При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан."Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%", - сказала Гудзь.Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное лекарство: когда антибиотики только навредятВ России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантинеВ Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
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крым, виктория гудзь, роспотребнадзор, грипп, орви, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в феврале – Роспотребнадзор
13:58 30.01.2025 (обновлено: 14:21 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
"На сегодняшний день мы не находимся на пике эпидемии. Заболеваемость будет нарастать в ближайшие 2-3 недели, мы достигнем пика эпидемического подъема где-то в середине февраля", - сказала она.
По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3-4 неделе января из-за окончания новогодних каникул.
При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан.
"Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%", - сказала Гудзь.
Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.
В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%
. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.
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