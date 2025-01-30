https://crimea.ria.ru/20250130/pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-v-krymu--kogda-zhdat-1143804434.html

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать

Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T13:58

2025-01-30T13:58

2025-01-30T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3-4 неделе января из-за окончания новогодних каникул. При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан."Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%", - сказала Гудзь.Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное лекарство: когда антибиотики только навредятВ России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантинеВ Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, виктория гудзь, роспотребнадзор, грипп, орви, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма