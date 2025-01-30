Рейтинг@Mail.ru
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-v-krymu--kogda-zhdat-1143804434.html
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T13:58
2025-01-30T14:21
крым
виктория гудзь
роспотребнадзор
грипп
орви
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3-4 неделе января из-за окончания новогодних каникул. При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан."Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%", - сказала Гудзь.Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное лекарство: когда антибиотики только навредятВ России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантинеВ Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, виктория гудзь, роспотребнадзор, грипп, орви, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать

В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в феврале – Роспотребнадзор

13:58 30.01.2025 (обновлено: 14:21 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.

"На сегодняшний день мы не находимся на пике эпидемии. Заболеваемость будет нарастать в ближайшие 2-3 недели, мы достигнем пика эпидемического подъема где-то в середине февраля", - сказала она.

По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3-4 неделе января из-за окончания новогодних каникул.
При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан.
"Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%", - сказала Гудзь.
Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.
В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине
В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
 
КрымВиктория ГудзьРоспотребнадзорГриппОРВИОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
14:4610 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
14:32В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
14:21Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
13:58Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
13:46Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
13:33В Саках и в пяти селах под Алуштой отключили свет из-за аварии на сетях
13:14Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
13:02Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат
12:51Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы
12:37Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
12:27Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
12:21ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
12:15Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
12:01Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
11:55Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
11:20Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами
11:15Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом
Лента новостейМолния