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Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля
Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля
В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 20.02.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -4...-6 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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судак
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля

Погода в Крыму 20 фераля

00:01 20.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Ялте
Снег в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12, на южном побережье -4…-6, в горах -13…-15; днем -2…+3, в горах -5…-7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -4...-6 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
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