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Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля

Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T00:01

2025-02-20T00:01

2025-02-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...+2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -4...-6 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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