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Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T18:10
2025-02-19T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в севастопольский центр дополнительного образования "Малая академия наук".Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает Севастополь как родной город, поскольку многократно участвовал в турнирах в городе в детском возрасте, отметил сильную местную шахматную школу и большое число талантливых детей, которые искренне увлечены шахматами, а также дал совет юным севастопольским шахматистам, с которыми устроил сеанс одновременной игры на более чем 20 досках.Сергей Карякин ранее заявлял, что планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым12 сентября прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детейКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе

Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе

18:10 19.02.2025 (обновлено: 18:18 19.02.2025)
 
© РИА Новости КрымСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в севастопольский центр дополнительного образования "Малая академия наук".

"Я готов к работе и в Севастополе тоже. За последние два года мы открыли два шахматных клуба в Симферополе. Но почему бы и нет, мы все делаем общее дело, здесь нет никакой конкуренции. А это именно поддержка молодого поколения, развитие шахмат. Но, насколько я знаю, в Севастополе стоит острая нехватка помещений для шахматного клуба. Поэтому, если региональные власти прислушаются, то, конечно, я готов открыть здесь шахматный клуб", – сказал шахматист.

Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает Севастополь как родной город, поскольку многократно участвовал в турнирах в городе в детском возрасте, отметил сильную местную шахматную школу и большое число талантливых детей, которые искренне увлечены шахматами, а также дал совет юным севастопольским шахматистам, с которыми устроил сеанс одновременной игры на более чем 20 досках.

"Когда я один, а детей больше 20, конечно, могу отвлечься, где-то потерять концентрацию. Конечно, нужно использовать свой шанс. Тем более самым талантливым детям я частенько предлагаю ничью. Поэтому бейтесь до конца", – посоветовал гроссмейстер.

Сергей Карякин ранее заявлял, что планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым12 сентября прошлого года.
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