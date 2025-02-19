https://crimea.ria.ru/20250219/karyakin-gotov-otkryt-shakhmatnyy-klub-v-sevastopole-1144322077.html

Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе

Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе

Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T18:10

2025-02-19T18:10

2025-02-19T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в севастопольский центр дополнительного образования "Малая академия наук".Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает Севастополь как родной город, поскольку многократно участвовал в турнирах в городе в детском возрасте, отметил сильную местную шахматную школу и большое число талантливых детей, которые искренне увлечены шахматами, а также дал совет юным севастопольским шахматистам, с которыми устроил сеанс одновременной игры на более чем 20 досках.Сергей Карякин ранее заявлял, что планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым12 сентября прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Карякин посетил симферопольскую гимназию для одаренных детейКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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