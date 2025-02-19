Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
18:10 19.02.2025 (обновлено: 18:18 19.02.2025)
© РИА Новости КрымСергей Карякин
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сергей Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе, если региональные власти решат вопрос с помещением. Об этом гроссмейстер рассказал во время визита в севастопольский центр дополнительного образования "Малая академия наук".
"Я готов к работе и в Севастополе тоже. За последние два года мы открыли два шахматных клуба в Симферополе. Но почему бы и нет, мы все делаем общее дело, здесь нет никакой конкуренции. А это именно поддержка молодого поколения, развитие шахмат. Но, насколько я знаю, в Севастополе стоит острая нехватка помещений для шахматного клуба. Поэтому, если региональные власти прислушаются, то, конечно, я готов открыть здесь шахматный клуб", – сказал шахматист.
Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает Севастополь как родной город, поскольку многократно участвовал в турнирах в городе в детском возрасте, отметил сильную местную шахматную школу и большое число талантливых детей, которые искренне увлечены шахматами, а также дал совет юным севастопольским шахматистам, с которыми устроил сеанс одновременной игры на более чем 20 досках.
"Когда я один, а детей больше 20, конечно, могу отвлечься, где-то потерять концентрацию. Конечно, нужно использовать свой шанс. Тем более самым талантливым детям я частенько предлагаю ничью. Поэтому бейтесь до конца", – посоветовал гроссмейстер.
Сергей Карякин ранее заявлял, что планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым12 сентября прошлого года.
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