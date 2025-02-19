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Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова

Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова

Украина потерпит поражение в конфликте, если не будут уволены главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявила депутат Верховной... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T19:31

2025-02-19T19:31

2025-02-19T19:31

украина

новости

александр сырский

рустем умеров

всу (вооруженные силы украины)

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украина потерпит поражение в конфликте, если не будут уволены главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.Безуглая известна своими постоянными критическими выпадами в адрес главкома Сырского и его предшественника Валерия Залужного, а также министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, именно Сырский, по мнению нардепа, является главным виновником катастрофического положения украинских войск в Донбасс, а Умеров не контролирует то, что происходит в ВСУ.По данным Минобороны РФ, российские войска за прошлый год освободили 4,5 тысячи квадратных километров территорий, занятых противником. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а с начала СВО приблизились к миллиону человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский объявил реформу ВСУ"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, александр сырский, рустем умеров, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины