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Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова
Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова
Украина потерпит поражение в конфликте, если не будут уволены главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявила депутат Верховной... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T19:31
2025-02-19T19:31
2025-02-19T19:31
украина
новости
александр сырский
рустем умеров
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украина потерпит поражение в конфликте, если не будут уволены главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.Безуглая известна своими постоянными критическими выпадами в адрес главкома Сырского и его предшественника Валерия Залужного, а также министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, именно Сырский, по мнению нардепа, является главным виновником катастрофического положения украинских войск в Донбасс, а Умеров не контролирует то, что происходит в ВСУ.По данным Минобороны РФ, российские войска за прошлый год освободили 4,5 тысячи квадратных километров территорий, занятых противником. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а с начала СВО приблизились к миллиону человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский объявил реформу ВСУ"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, новости, александр сырский, рустем умеров, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины
Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова
Украина потерпит поражение без увольнения Сырского и Умерова – депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украина потерпит поражение в конфликте, если не будут уволены главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", – написала она в своем Telegram-канале.
Безуглая известна своими постоянными критическими выпадами в адрес главкома Сырского и его предшественника Валерия Залужного, а также министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, именно Сырский, по мнению нардепа, является главным виновником катастрофического положения украинских войск в Донбасс, а Умеров не контролирует то, что происходит в ВСУ.
По данным Минобороны РФ, российские войска за прошлый год освободили 4,5 тысячи квадратных километров территорий, занятых противником. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а с начала СВО приблизились к миллиону человек.
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