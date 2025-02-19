https://crimea.ria.ru/20250219/zarabatyvayut-i-dazhe-zhenyatsya-kak-zhivut-v-ispravitelnykh-tsentrakh-1144322425.html

Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах

Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах

В шесть утра у них подъем, уборка постели, утренний туалет, завтрак, сборы и выход на работу. Вроде бы все как у всех, но только все это они делают под... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T18:45

2025-02-19T18:45

2025-02-19T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В шесть утра у них подъем, уборка постели, утренний туалет, завтрак, сборы и выход на работу. Вроде бы все как у всех, но только все это они делают под наблюдением видеокамер. Потому что речь идет об осужденных к принудительным работам, которые живут в исправительном центре.Сюда попадают за мелкие кражи, злостную неуплату алиментов, употребление либо хранение в небольших количествах наркотиков, за совершение ДТП – то есть все то, что на языке юристов называется "преступления небольшой и средней тяжести". Но бывают и "тяжкие", если они совершены в первый раз.Таким людям суд дает возможность исправиться, не подвергаясь влиянию преступной среды на зоне. Здесь они могут продолжать общаться с семьей, с детьми, официально работать и самостоятельно распоряжаться своей зарплатой. Можно даже ходить в магазин или в кино.Но жизнь в центре проходит по строгому распорядку, потому что все-таки здесь не санаторий. О том, как живут осужденные за пределами колонии, в материале РИА Новости Крым.ОбщежитиеОно отгорожено от мира колючей проволокой, по периметру стоят камеры, калитку открывает и закрывает охрана. Любой выход за территорию – только с разрешения работников, по заявлению, в котором указывается время и место, где будет находиться осужденный. На работу и с работы опаздывать нельзя.По возвращении – обязательный личный досмотр: что принес в карманах, что купил, нет ли чего запрещенного. В отличие от зоны, здесь разрешено пользоваться телефонами и иметь колюще-режущие предметы – скажем, пилочку для ногтей или нож на кухне, где осужденные сами готовят себе еду. Под запретом – наркотические средства, выпивка и энергетики.- К восьми утра они идут на работу, у кого-то восьми-, у кого-то шестичасовой рабочий день, по графику. Потом они следуют сюда, в центр, согласно разнарядке, они не должны опаздывать. У нас все фиксируется по времени, по видеокамере. Ну и дальше по распорядку дня наведение порядка, ужин, вечерняя проверка осужденных, чтобы все были на месте, и в 22:00 отбой, - рассказывает врио начальника исправительного центра №1, старший лейтенант Олег Мельник.Внутри – длинные мрачные коридоры с решетками, через который можно попасть в комнаты. Здесь живут сорок мужчин и десять женщин, мужской блок от женского отделен решеткой.Комнаты женщин напоминают студенческое общежитие блочного типа: маленький общий коридор, две спальни, кухня, туалет, душевая. Только вместо кроватей – прикрученные к полу двухэтажные нары. И очень пусто: нет штор, ковриков, игрушек или разных чисто женских уютных мелочей. Даже на кухне - идеальная чистота и пустота, ни одной брошенной не на месте кружки.У мужчин комнаты побольше и людей в них тоже много, и на всех – общая кухня и санузлы. А еще есть что-то вроде кладовки – место для хранения продуктов.В выходные дни до обеда проходят разные мероприятия, с осужденными работают психологи, общественники, проходят организованные своими силами конкурсы, концерты. С часу до пяти вечера – личное время, можно с разрешения администрации выйти за пределы или провести его в центре. Поваляться на кровати с книжкой – нельзя: днем ложиться не разрешают. Во всех комнатах установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых сотрудники наблюдают за поведением осужденных.РаботаДевушка, которая согласилась с нами пообщаться на условиях полной анонимности, до этого грустного поворота в своей жизни работала швеей. В прошлом году она нашла чужую карту и, недолго думая, пошла с ней в ближайший супермаркет.- Настолько банальная история, что нашла карточку банковскую, на нее сделала покупки в супермаркете, буквально через некоторое время задержали сотрудники и завели уголовное дело. В исправительный центр я прибыла 7 ноября 2024 года, мне дали срок – год принудительных работ.- После того, что с вами случилось, вы как-то переоценили свою жизнь, что-то изменилось в вас?- Конечно. Самое главное, что ничего не дается просто так, если это чужое, то его брать в руки вообще нельзя. Ни в коем случае не нарушать закон, - отвечает несколько заученно, не глядя в глаза.Не так уж это приятно, когда незнакомые люди узнают про твои скелеты в шкафу.Сейчас наша собеседница живет в исправительном центре и работает в "Крымэкоресурсах" - наводит порядок на улицах Симферополя. Это дает ей возможность официально работать, платить по исполнительным листам и самостоятельно распоряжаться остальной суммой. Она даже хочет остаться на этом предприятии после освобождения.- Может быть, все в жизни происходит не случайно. Я здесь познакомилась с молодым человеком, за которого хочу выйти замуж. Все в нашей жизни не просто так, и может быть, в мае будет свадьба, - улыбается она.- Но ведь ваш год еще не кончился?- Да, но мы будем стремиться к УДО, потому что мы верим в три буквы, Бог и УДО. Живем под камерами, стремимся как можно скорее вернуться к родственникам домой. Главное - не нарушать и четко идти к поставленной цели.Что будет послеИсправительный центр в Симферополе рассчитан на 95 человек, 45 из них живут на территории предприятия "Крымхлеб" и там же работают. Пятьдесят человек, включая нашу героиню, живут в общежитии рядом с колонией. Всего в Крыму уже три таких центра, рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, полковник внутренней службы Ирина Несен.- Сейчас это очень распространенный вид наказания, он применяется с 2017 года. Осужденным предоставляется общежитие, и они привлекаются к труду, могут самостоятельно распоряжаться деньгами, помогать семьям и возмещать вред, причиненный своим преступлением. Кроме того, они возмещают процент в доход государства, который им установил суд.В таких центрах осужденные проходят социализацию – они продолжают общение с родственниками и работают в обычных бригадах, наравне с другими сотрудниками предприятий. Часто после освобождения они остаются работать в этих организациях, потому что здесь их уже знают и ценят, говорит полковник Ирина Несен.- Благодаря такому виду наказаний снижается уровень преступности. Сюда ведь попадают и те, кто освобождается из мест лишения свободы, то есть им назначают более мягкий вид наказания. И они уже понимают, что они вернулись в социум, что они ответственны теперь перед семьей. И повторных преступлений становится гораздо меньше по сравнению с тем периодом, когда у нас не было такого вида наказания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работыДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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