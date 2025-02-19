Рейтинг@Mail.ru
Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/zarabatyvayut-i-dazhe-zhenyatsya-kak-zhivut-v-ispravitelnykh-tsentrakh-1144322425.html
Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах
Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах
В шесть утра у них подъем, уборка постели, утренний туалет, завтрак, сборы и выход на работу. Вроде бы все как у всех, но только все это они делают под... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T18:45
2025-02-19T18:45
крым
фсин
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144309934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dca235a0fe9196b05db89cf09aa5b4a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В шесть утра у них подъем, уборка постели, утренний туалет, завтрак, сборы и выход на работу. Вроде бы все как у всех, но только все это они делают под наблюдением видеокамер. Потому что речь идет об осужденных к принудительным работам, которые живут в исправительном центре.Сюда попадают за мелкие кражи, злостную неуплату алиментов, употребление либо хранение в небольших количествах наркотиков, за совершение ДТП – то есть все то, что на языке юристов называется "преступления небольшой и средней тяжести". Но бывают и "тяжкие", если они совершены в первый раз.Таким людям суд дает возможность исправиться, не подвергаясь влиянию преступной среды на зоне. Здесь они могут продолжать общаться с семьей, с детьми, официально работать и самостоятельно распоряжаться своей зарплатой. Можно даже ходить в магазин или в кино.Но жизнь в центре проходит по строгому распорядку, потому что все-таки здесь не санаторий. О том, как живут осужденные за пределами колонии, в материале РИА Новости Крым.ОбщежитиеОно отгорожено от мира колючей проволокой, по периметру стоят камеры, калитку открывает и закрывает охрана. Любой выход за территорию – только с разрешения работников, по заявлению, в котором указывается время и место, где будет находиться осужденный. На работу и с работы опаздывать нельзя.По возвращении – обязательный личный досмотр: что принес в карманах, что купил, нет ли чего запрещенного. В отличие от зоны, здесь разрешено пользоваться телефонами и иметь колюще-режущие предметы – скажем, пилочку для ногтей или нож на кухне, где осужденные сами готовят себе еду. Под запретом – наркотические средства, выпивка и энергетики.- К восьми утра они идут на работу, у кого-то восьми-, у кого-то шестичасовой рабочий день, по графику. Потом они следуют сюда, в центр, согласно разнарядке, они не должны опаздывать. У нас все фиксируется по времени, по видеокамере. Ну и дальше по распорядку дня наведение порядка, ужин, вечерняя проверка осужденных, чтобы все были на месте, и в 22:00 отбой, - рассказывает врио начальника исправительного центра №1, старший лейтенант Олег Мельник.Внутри – длинные мрачные коридоры с решетками, через который можно попасть в комнаты. Здесь живут сорок мужчин и десять женщин, мужской блок от женского отделен решеткой.Комнаты женщин напоминают студенческое общежитие блочного типа: маленький общий коридор, две спальни, кухня, туалет, душевая. Только вместо кроватей – прикрученные к полу двухэтажные нары. И очень пусто: нет штор, ковриков, игрушек или разных чисто женских уютных мелочей. Даже на кухне - идеальная чистота и пустота, ни одной брошенной не на месте кружки.У мужчин комнаты побольше и людей в них тоже много, и на всех – общая кухня и санузлы. А еще есть что-то вроде кладовки – место для хранения продуктов.В выходные дни до обеда проходят разные мероприятия, с осужденными работают психологи, общественники, проходят организованные своими силами конкурсы, концерты. С часу до пяти вечера – личное время, можно с разрешения администрации выйти за пределы или провести его в центре. Поваляться на кровати с книжкой – нельзя: днем ложиться не разрешают. Во всех комнатах установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых сотрудники наблюдают за поведением осужденных.РаботаДевушка, которая согласилась с нами пообщаться на условиях полной анонимности, до этого грустного поворота в своей жизни работала швеей. В прошлом году она нашла чужую карту и, недолго думая, пошла с ней в ближайший супермаркет.- Настолько банальная история, что нашла карточку банковскую, на нее сделала покупки в супермаркете, буквально через некоторое время задержали сотрудники и завели уголовное дело. В исправительный центр я прибыла 7 ноября 2024 года, мне дали срок – год принудительных работ.- После того, что с вами случилось, вы как-то переоценили свою жизнь, что-то изменилось в вас?- Конечно. Самое главное, что ничего не дается просто так, если это чужое, то его брать в руки вообще нельзя. Ни в коем случае не нарушать закон, - отвечает несколько заученно, не глядя в глаза.Не так уж это приятно, когда незнакомые люди узнают про твои скелеты в шкафу.Сейчас наша собеседница живет в исправительном центре и работает в "Крымэкоресурсах" - наводит порядок на улицах Симферополя. Это дает ей возможность официально работать, платить по исполнительным листам и самостоятельно распоряжаться остальной суммой. Она даже хочет остаться на этом предприятии после освобождения.- Может быть, все в жизни происходит не случайно. Я здесь познакомилась с молодым человеком, за которого хочу выйти замуж. Все в нашей жизни не просто так, и может быть, в мае будет свадьба, - улыбается она.- Но ведь ваш год еще не кончился?- Да, но мы будем стремиться к УДО, потому что мы верим в три буквы, Бог и УДО. Живем под камерами, стремимся как можно скорее вернуться к родственникам домой. Главное - не нарушать и четко идти к поставленной цели.Что будет послеИсправительный центр в Симферополе рассчитан на 95 человек, 45 из них живут на территории предприятия "Крымхлеб" и там же работают. Пятьдесят человек, включая нашу героиню, живут в общежитии рядом с колонией. Всего в Крыму уже три таких центра, рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, полковник внутренней службы Ирина Несен.- Сейчас это очень распространенный вид наказания, он применяется с 2017 года. Осужденным предоставляется общежитие, и они привлекаются к труду, могут самостоятельно распоряжаться деньгами, помогать семьям и возмещать вред, причиненный своим преступлением. Кроме того, они возмещают процент в доход государства, который им установил суд.В таких центрах осужденные проходят социализацию – они продолжают общение с родственниками и работают в обычных бригадах, наравне с другими сотрудниками предприятий. Часто после освобождения они остаются работать в этих организациях, потому что здесь их уже знают и ценят, говорит полковник Ирина Несен.- Благодаря такому виду наказаний снижается уровень преступности. Сюда ведь попадают и те, кто освобождается из мест лишения свободы, то есть им назначают более мягкий вид наказания. И они уже понимают, что они вернулись в социум, что они ответственны теперь перед семьей. И повторных преступлений становится гораздо меньше по сравнению с тем периодом, когда у нас не было такого вида наказания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работыДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144309934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c731de6b1a9ecb7400da8e095feb5503.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсин, новости, новости крыма, общество
Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах

Как в Крыму за колючей проволокой живут осужденные к принудительным работам

18:45 19.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФСИН
ФСИН - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В шесть утра у них подъем, уборка постели, утренний туалет, завтрак, сборы и выход на работу. Вроде бы все как у всех, но только все это они делают под наблюдением видеокамер. Потому что речь идет об осужденных к принудительным работам, которые живут в исправительном центре.
Сюда попадают за мелкие кражи, злостную неуплату алиментов, употребление либо хранение в небольших количествах наркотиков, за совершение ДТП – то есть все то, что на языке юристов называется "преступления небольшой и средней тяжести". Но бывают и "тяжкие", если они совершены в первый раз.
Таким людям суд дает возможность исправиться, не подвергаясь влиянию преступной среды на зоне. Здесь они могут продолжать общаться с семьей, с детьми, официально работать и самостоятельно распоряжаться своей зарплатой. Можно даже ходить в магазин или в кино.
Но жизнь в центре проходит по строгому распорядку, потому что все-таки здесь не санаторий. О том, как живут осужденные за пределами колонии, в материале РИА Новости Крым.

Общежитие

Оно отгорожено от мира колючей проволокой, по периметру стоят камеры, калитку открывает и закрывает охрана. Любой выход за территорию – только с разрешения работников, по заявлению, в котором указывается время и место, где будет находиться осужденный. На работу и с работы опаздывать нельзя.
По возвращении – обязательный личный досмотр: что принес в карманах, что купил, нет ли чего запрещенного. В отличие от зоны, здесь разрешено пользоваться телефонами и иметь колюще-режущие предметы – скажем, пилочку для ногтей или нож на кухне, где осужденные сами готовят себе еду. Под запретом – наркотические средства, выпивка и энергетики.
- К восьми утра они идут на работу, у кого-то восьми-, у кого-то шестичасовой рабочий день, по графику. Потом они следуют сюда, в центр, согласно разнарядке, они не должны опаздывать. У нас все фиксируется по времени, по видеокамере. Ну и дальше по распорядку дня наведение порядка, ужин, вечерняя проверка осужденных, чтобы все были на месте, и в 22:00 отбой, - рассказывает врио начальника исправительного центра №1, старший лейтенант Олег Мельник.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении
1 из 5
Колючая проволока в исправительном учреждении
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вход в спальные помещения

ФСИН
2 из 5

Вход в спальные помещения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вся жизнь - по строгому распорядку

ФСИН
3 из 5

Вся жизнь - по строгому распорядку

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Можно приготовить себе еду

ФСИН
4 из 5

Можно приготовить себе еду

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Все по часам, под строгим контролем камер

ФСИН
5 из 5

Все по часам, под строгим контролем камер

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Колючая проволока в исправительном учреждении
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Вход в спальные помещения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Вся жизнь - по строгому распорядку

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Можно приготовить себе еду

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Все по часам, под строгим контролем камер

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Внутри – длинные мрачные коридоры с решетками, через который можно попасть в комнаты. Здесь живут сорок мужчин и десять женщин, мужской блок от женского отделен решеткой.
Комнаты женщин напоминают студенческое общежитие блочного типа: маленький общий коридор, две спальни, кухня, туалет, душевая. Только вместо кроватей – прикрученные к полу двухэтажные нары. И очень пусто: нет штор, ковриков, игрушек или разных чисто женских уютных мелочей. Даже на кухне - идеальная чистота и пустота, ни одной брошенной не на месте кружки.
У мужчин комнаты побольше и людей в них тоже много, и на всех – общая кухня и санузлы. А еще есть что-то вроде кладовки – место для хранения продуктов.
В выходные дни до обеда проходят разные мероприятия, с осужденными работают психологи, общественники, проходят организованные своими силами конкурсы, концерты. С часу до пяти вечера – личное время, можно с разрешения администрации выйти за пределы или провести его в центре. Поваляться на кровати с книжкой – нельзя: днем ложиться не разрешают. Во всех комнатах установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых сотрудники наблюдают за поведением осужденных.

Работа

Девушка, которая согласилась с нами пообщаться на условиях полной анонимности, до этого грустного поворота в своей жизни работала швеей. В прошлом году она нашла чужую карту и, недолго думая, пошла с ней в ближайший супермаркет.
- Настолько банальная история, что нашла карточку банковскую, на нее сделала покупки в супермаркете, буквально через некоторое время задержали сотрудники и завели уголовное дело. В исправительный центр я прибыла 7 ноября 2024 года, мне дали срок – год принудительных работ.
- После того, что с вами случилось, вы как-то переоценили свою жизнь, что-то изменилось в вас?
- Конечно. Самое главное, что ничего не дается просто так, если это чужое, то его брать в руки вообще нельзя. Ни в коем случае не нарушать закон, - отвечает несколько заученно, не глядя в глаза.
Не так уж это приятно, когда незнакомые люди узнают про твои скелеты в шкафу.
Сейчас наша собеседница живет в исправительном центре и работает в "Крымэкоресурсах" - наводит порядок на улицах Симферополя. Это дает ей возможность официально работать, платить по исполнительным листам и самостоятельно распоряжаться остальной суммой. Она даже хочет остаться на этом предприятии после освобождения.
- Может быть, все в жизни происходит не случайно. Я здесь познакомилась с молодым человеком, за которого хочу выйти замуж. Все в нашей жизни не просто так, и может быть, в мае будет свадьба, - улыбается она.
- Но ведь ваш год еще не кончился?
- Да, но мы будем стремиться к УДО, потому что мы верим в три буквы, Бог и УДО. Живем под камерами, стремимся как можно скорее вернуться к родственникам домой. Главное - не нарушать и четко идти к поставленной цели.

Что будет после

Исправительный центр в Симферополе рассчитан на 95 человек, 45 из них живут на территории предприятия "Крымхлеб" и там же работают. Пятьдесят человек, включая нашу героиню, живут в общежитии рядом с колонией. Всего в Крыму уже три таких центра, рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, полковник внутренней службы Ирина Несен.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолковник внутренней службы Ирина Несен
ФСИН - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Полковник внутренней службы Ирина Несен
- Сейчас это очень распространенный вид наказания, он применяется с 2017 года. Осужденным предоставляется общежитие, и они привлекаются к труду, могут самостоятельно распоряжаться деньгами, помогать семьям и возмещать вред, причиненный своим преступлением. Кроме того, они возмещают процент в доход государства, который им установил суд.
В таких центрах осужденные проходят социализацию – они продолжают общение с родственниками и работают в обычных бригадах, наравне с другими сотрудниками предприятий. Часто после освобождения они остаются работать в этих организациях, потому что здесь их уже знают и ценят, говорит полковник Ирина Несен.
- Благодаря такому виду наказаний снижается уровень преступности. Сюда ведь попадают и те, кто освобождается из мест лишения свободы, то есть им назначают более мягкий вид наказания. И они уже понимают, что они вернулись в социум, что они ответственны теперь перед семьей. И повторных преступлений становится гораздо меньше по сравнению с тем периодом, когда у нас не было такого вида наказания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы
Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость
 
КрымФСИННовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 фераля
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
23:32Четыре беспилотника сбили над Крымом
22:42Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день
22:25Рейд закрыли в Севастополе
22:15Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
21:56В Бахчисарайском районе закончили первый этап реконструкции набережной
21:31Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
21:05Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину
20:48Крымчанин Карякин откроет шахматные клубы в новых регионах России
20:33Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки
20:05В Севастополе простились с двумя героями СВО
19:51Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем
19:45Крымские районные больницы получат новое медоборудование
19:31Украина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и Умерова
19:12Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны
18:45Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрах
18:31В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-карт
18:10Карякин готов открыть шахматный клуб в Севастополе
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
Лента новостейМолния