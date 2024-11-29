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С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом - РИА Новости Крым, 29.11.2024
С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
С 2017 года в России действует отдельный вид уголовного наказания – принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы. В сентябре этого года в... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:04
2024-11-29T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. С 2017 года в России действует отдельный вид уголовного наказания – принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы. В сентябре этого года в Крыму начал работу уже третий в республике исправительный центр (УФИЦ), где осужденные отбывают этот вид наказания. Крымские предприятия и индивидуальные предприниматели активно привлекают их к оплачиваемому труду. Благодаря этому люди не только не теряют трудовые и социальные навыки, но и получают возможность освоить новую профессию и. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные.Условия как в общежитииИсправительный центр в селе Яркое Джанкойского района, рассчитанный на 65 человек, открылся в сентябре, а уже в октябре принял первых осужденных. УФИЦ разместили в здании общежития, выделенного специально для этой цели районной администрацией. Фактически бытовые условия здесь мало чем отличаются от обычной жизни в общежитии. В исправцентре есть отдельная кухня и столовая с плитами и микроволновками, где осужденные готовят и принимают пищу. У каждого – свой персональный холодильник. Также имеются душевые и ванные комнаты, постирочная комната с тремя стиральными машинами-автомат. Комнаты рассчитаны на двух, трех и четырех человек, с кроватями, шкафами для одежды и прикроватными тумбочками.Отбывающие наказание свободно передвигаются по центру, носят обычную одежду, им разрешено пользоваться мобильными телефонами и интернетом. В свободное от работы время осужденные играют в шахматы, шашки и другие настольные игры, занимаются спортом. Им можно с разрешения администрации покидать исправительный центр, чтобы, например, увидеться с родными или сходить в магазин.Тем не менее, исправцентр является учреждением уголовно-исполнительной системы, поэтому осужденные находятся под надзором и должны соблюдать правила внутреннего распорядка. Им запрещено употреблять не только алкоголь, но и даже энергетики. Нельзя покидать здание центра без разрешения администрации. Даже за несвоевременное возвращение в исправцентр грозит наказание. С нарушителями внутреннего распорядка здесь не церемонятся: одно злостное нарушение – и человека возвращают в места лишения свободы, где он отбывает свой срок до конца. Отбывающие наказание это хорошо понимают, поэтому "косяков" не допускают.Где и кем работают осужденныеВсего в Крыму на данный момент действуют три исправительных центра с общим лимитом на 442 места. В их числе УФИЦ в Симферополе на 95 человек и в поселке Красногвардейское на 282 места.Один из тех, кто искупает свою вину трудом в исправцентре №3 в Джанкойском районе, - молодой парень, получивший срок за хранение наркотиков. В октябре он попал сюда прямиком из колонии."Сейчас я официально трудоустроен в коммунальной предприятии. Мы ездим по селам, косим траву, собираем мусор. Здесь мне очень нравится, особенно после мест лишения свободы. Нам разрешают выходить в город. Я местный, поэтому благодаря этому могу видеться с супругой и дочкой. Все просто: ведешь себя хорошо, не нарушаешь правила внутреннего распорядка, то и к тебе хорошо относятся", - рассказал молодой человек.Осужденных к принудительным работам привлекают не только на уборку мусора, покос травы или обработку газонов. На крупнейшем предприятии хлебопекарной промышленности полуострове – "Крымхлебе" – живут и трудятся 45 осужденных. Они работают в основном водителями и грузчиками. Привлекают эту категорию граждан к работе и другие крупные предприятия пищевой промышленности полуострова, в частности, мясоперерабатывающая компания "Дружба народов Нова"."Конечно, работа на предприятиях тяжелее, чем в коммунальном хозяйстве, но она очень хорошо оплачивается. В целом главная цель принудительных работ – облегчить осужденным социальную адаптацию и ресоциализацию. Большинство отбывающих здесь наказание прибыли к нам из мест лишения свободы. Исправительные центры помогают осужденным вернуться в социум, они работают бок о бок с обычными гражданами, их не ограничивают, и они чувствуют себя обычными людьми с такими же правами", - рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН по Крыму и Севастополю.Стать на путь исправления осужденным помогает не только труд. В крымских исправительных центрах регулярно проводятся культурно-массовые и воспитательные мероприятия, проводимые общественными организациями. С отбывающими наказание работают психологи, соцработники и священнослужители разных конфессий. Осужденные в Крыму участвуют в спортивных соревнованиях (один из них даже выиграл чемпионат России по борьбе), получают образование и даже занимаются волонтерской деятельностью, в частности, помогают восстанавливать памятники Великой Отечественной войны.
https://crimea.ria.ru/20230403/dvorniki-i-marketologi-kogda-prinuditelnye-raboty-v-radost-1127789543.html
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С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом

В Крыму предприятия и ИП активно привлекают на работу осужденных к принудительному труду

17:04 29.11.2024 (обновлено: 17:46 29.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. С 2017 года в России действует отдельный вид уголовного наказания – принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы. В сентябре этого года в Крыму начал работу уже третий в республике исправительный центр (УФИЦ), где осужденные отбывают этот вид наказания. Крымские предприятия и индивидуальные предприниматели активно привлекают их к оплачиваемому труду. Благодаря этому люди не только не теряют трудовые и социальные навыки, но и получают возможность освоить новую профессию и. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в новом исправительном центре в Джанкойском районе и выяснили, в каких условиях живут и работают осужденные.

Условия как в общежитии

Исправительный центр в селе Яркое Джанкойского района, рассчитанный на 65 человек, открылся в сентябре, а уже в октябре принял первых осужденных. УФИЦ разместили в здании общежития, выделенного специально для этой цели районной администрацией. Фактически бытовые условия здесь мало чем отличаются от обычной жизни в общежитии. В исправцентре есть отдельная кухня и столовая с плитами и микроволновками, где осужденные готовят и принимают пищу. У каждого – свой персональный холодильник. Также имеются душевые и ванные комнаты, постирочная комната с тремя стиральными машинами-автомат. Комнаты рассчитаны на двух, трех и четырех человек, с кроватями, шкафами для одежды и прикроватными тумбочками.
Отбывающие наказание свободно передвигаются по центру, носят обычную одежду, им разрешено пользоваться мобильными телефонами и интернетом. В свободное от работы время осужденные играют в шахматы, шашки и другие настольные игры, занимаются спортом. Им можно с разрешения администрации покидать исправительный центр, чтобы, например, увидеться с родными или сходить в магазин.
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
1 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
2 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
3 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
4 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
1 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
2 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
3 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
4 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
Тем не менее, исправцентр является учреждением уголовно-исполнительной системы, поэтому осужденные находятся под надзором и должны соблюдать правила внутреннего распорядка. Им запрещено употреблять не только алкоголь, но и даже энергетики. Нельзя покидать здание центра без разрешения администрации. Даже за несвоевременное возвращение в исправцентр грозит наказание. С нарушителями внутреннего распорядка здесь не церемонятся: одно злостное нарушение – и человека возвращают в места лишения свободы, где он отбывает свой срок до конца. Отбывающие наказание это хорошо понимают, поэтому "косяков" не допускают.

Где и кем работают осужденные

Всего в Крыму на данный момент действуют три исправительных центра с общим лимитом на 442 места. В их числе УФИЦ в Симферополе на 95 человек и в поселке Красногвардейское на 282 места.
Один из тех, кто искупает свою вину трудом в исправцентре №3 в Джанкойском районе, - молодой парень, получивший срок за хранение наркотиков. В октябре он попал сюда прямиком из колонии.
"Сейчас я официально трудоустроен в коммунальной предприятии. Мы ездим по селам, косим траву, собираем мусор. Здесь мне очень нравится, особенно после мест лишения свободы. Нам разрешают выходить в город. Я местный, поэтому благодаря этому могу видеться с супругой и дочкой. Все просто: ведешь себя хорошо, не нарушаешь правила внутреннего распорядка, то и к тебе хорошо относятся", - рассказал молодой человек.
Осужденных к принудительным работам привлекают не только на уборку мусора, покос травы или обработку газонов. На крупнейшем предприятии хлебопекарной промышленности полуострове – "Крымхлебе" – живут и трудятся 45 осужденных. Они работают в основном водителями и грузчиками. Привлекают эту категорию граждан к работе и другие крупные предприятия пищевой промышленности полуострова, в частности, мясоперерабатывающая компания "Дружба народов Нова".
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
1 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
2 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
3 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчасток, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
4 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
1 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
2 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
3 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
4 из 4
Участок, функционирующий как исправительный центр №3, в селе Яркое Джанкойского района
© РИА Новости Крым
"Конечно, работа на предприятиях тяжелее, чем в коммунальном хозяйстве, но она очень хорошо оплачивается. В целом главная цель принудительных работ – облегчить осужденным социальную адаптацию и ресоциализацию. Большинство отбывающих здесь наказание прибыли к нам из мест лишения свободы. Исправительные центры помогают осужденным вернуться в социум, они работают бок о бок с обычными гражданами, их не ограничивают, и они чувствуют себя обычными людьми с такими же правами", - рассказала начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН по Крыму и Севастополю.
Стать на путь исправления осужденным помогает не только труд. В крымских исправительных центрах регулярно проводятся культурно-массовые и воспитательные мероприятия, проводимые общественными организациями. С отбывающими наказание работают психологи, соцработники и священнослужители разных конфессий. Осужденные в Крыму участвуют в спортивных соревнованиях (один из них даже выиграл чемпионат России по борьбе), получают образование и даже занимаются волонтерской деятельностью, в частности, помогают восстанавливать памятники Великой Отечественной войны.
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