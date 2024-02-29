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В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы

В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы

В этом году в Крыму будет введен в эксплуатацию еще один исправительный центр для приговоренных к принудительным работам. Его откроют в Джанкойском районе,... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T18:45

2024-02-29T18:45

2024-02-29T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будет введен в эксплуатацию еще один исправительный центр для приговоренных к принудительным работам. Его откроют в Джанкойском районе, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.По ее словам, наказание в виде принудительных работ установлено как альтернатива лишению свободы, в целях гуманизации законодательства. Осужденные пребывают в исправительных центрах, где есть спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, душевые комплексы.Они трудятся на изолированном участке, расположенном на территории АО "Крымхлеб", а также занимаются уборкой территории на предприятиях ГУП "Крымэкоресурсы" и работают на заводе по производству тротуарной плитки.Второй подобный исправительный центр работает в крымском поселке Красногвардейское, он рассчитан на 282 места. УФИЦ №3 в Джанкойском районе с лимитом наполнения 65 человек был заложен в 2023 году и будет введен в эксплуатацию в 2024-м, планируется также создание исправительного центра в Керчи.Принудительные работы позволяют осужденным адаптироваться в обществе и впоследствии получить работу, поскольку за время нахождения в центре они приобретают профессию, погашают исковые обязательства и часто остаются работать на предприятии. В случае уклонения от работы либо злостных нарушений принудительные работы заменяются лишением свободы.В августе 2023 года исправительные учреждения Крыма получили муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Читайтетакже на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьВ Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗОВ Крыму задержали бизнесмена за крупную взятку сотруднику ФСИН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсин, уфсин, джанкойский район, крым, новости крыма, общество