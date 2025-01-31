https://crimea.ria.ru/20250131/iz-kakikh-regionov-mozhno-dobratsya-v-krym-na-avtobuse-1143830286.html

Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе

Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе

Автобусные маршруты связывают сейчас с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T15:55

2025-01-31T15:55

2025-01-31T16:14

эксклюзивы риа новости крым

автобус

автобусное сообщение

транспорт

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/24/1118492462_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_3efc2987d6e36fd19d424f875eb336f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Автобусные маршруты связывают сейчас с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Минтрансе РК.В Херсонскую область идут следующие автобусы: Евпатория – Геническ, Симферополь – Скадовск, Ялта – Скадовск, Евпатория – Новотроицкое, Симферополь – Геническ, Евпатория – Каховка, Симферополь – Каховка.В Донецкую Народную Республику можно доехать на автобусе Ялта – Донецк, в Луганскую Народную Республику следуют рейсы: Севастополь – Стаханов, Ялта – Стаханов, Симферополь – Луганск.Еще шесть автобусных маршрутов запущены в Запорожскую область: Симферополь – Бердянск, Евпатория – Мелитополь, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь, Евпатория – Мелитополь.Кроме того, автобусное сообщение налажено со следующими субъектами Российской Федерации: Брянская, Волгоградская, Московская области, Москва, Санкт-Петербург, Орловская, Курская, Воронежская и Ростовская области.Связывают автобусы с Крымом и Калмыкию, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую область, Республику Адыгею, Чеченскую республику, Республику Дагестан."Новые маршруты открываются по заявкам местных администраций при запросе от населения, а также при обеспечении всех требований безопасности в условиях желтого уровня террористической опасности", - уточнили в Минтрансе РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионыКрым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, автобусное сообщение, транспорт, крым, общество