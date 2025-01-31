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Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе
Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе
Автобусные маршруты связывают сейчас с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T15:55
2025-01-31T15:55
2025-01-31T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Автобусные маршруты связывают сейчас с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Минтрансе РК.В Херсонскую область идут следующие автобусы: Евпатория – Геническ, Симферополь – Скадовск, Ялта – Скадовск, Евпатория – Новотроицкое, Симферополь – Геническ, Евпатория – Каховка, Симферополь – Каховка.В Донецкую Народную Республику можно доехать на автобусе Ялта – Донецк, в Луганскую Народную Республику следуют рейсы: Севастополь – Стаханов, Ялта – Стаханов, Симферополь – Луганск.Еще шесть автобусных маршрутов запущены в Запорожскую область: Симферополь – Бердянск, Евпатория – Мелитополь, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь, Евпатория – Мелитополь.Кроме того, автобусное сообщение налажено со следующими субъектами Российской Федерации: Брянская, Волгоградская, Московская области, Москва, Санкт-Петербург, Орловская, Курская, Воронежская и Ростовская области.Связывают автобусы с Крымом и Калмыкию, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую область, Республику Адыгею, Чеченскую республику, Республику Дагестан."Новые маршруты открываются по заявкам местных администраций при запросе от населения, а также при обеспечении всех требований безопасности в условиях желтого уровня террористической опасности", - уточнили в Минтрансе РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионыКрым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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автобус, автобусное сообщение, транспорт, крым, общество
Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе
Более 80 тысяч пассажиров перевезены автобусами из Крыма в новые регионы в 2024 году
15:55 31.01.2025 (обновлено: 16:14 31.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко
. Автобусные маршруты связывают сейчас с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории. Об этом РИА Новости Крым
рассказали в Минтрансе РК.
"В 2024 году в новые регионы РФ из Республики Крым перевезено 80 048 пассажиров. Из них в Запорожскую область - 27 443 пассажира, у Херсонскую – 43 626, в ЛНР – 3 833, в ДНР – 5 146 человек", - назвали цифры в министерстве.
В Херсонскую область идут следующие автобусы: Евпатория – Геническ, Симферополь – Скадовск, Ялта – Скадовск, Евпатория – Новотроицкое, Симферополь – Геническ, Евпатория – Каховка, Симферополь – Каховка.
В Донецкую Народную Республику можно доехать на автобусе Ялта – Донецк, в Луганскую Народную Республику следуют рейсы: Севастополь – Стаханов, Ялта – Стаханов, Симферополь – Луганск.
Еще шесть автобусных маршрутов запущены в Запорожскую область: Симферополь – Бердянск, Евпатория – Мелитополь, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь, Евпатория – Мелитополь.
Кроме того, автобусное сообщение налажено со следующими субъектами Российской Федерации: Брянская, Волгоградская, Московская области, Москва, Санкт-Петербург, Орловская, Курская, Воронежская и Ростовская области.
Связывают автобусы с Крымом и Калмыкию, Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханскую область, Республику Адыгею, Чеченскую республику, Республику Дагестан.
"Новые маршруты открываются по заявкам местных администраций при запросе от населения, а также при обеспечении всех требований безопасности в условиях желтого уровня террористической опасности", - уточнили в Минтрансе РК.
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