https://crimea.ria.ru/20250131/v-sevastopole-punkt-priema-postradavshikh-ptits-menyaet-format-raboty-1143827752.html
В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы
В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы
В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, но продолжит действовать до... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T14:19
2025-01-31T14:19
2025-01-31T14:19
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
севастополь
новости севастополя
птицы
александр харламов
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, но продолжит действовать до отмены режима ЧС в регионе. Об этом журналистам сообщила начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова.По словам Клочковой, птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.При этом формат работы центра изменится, так как помощь волонтеров в том объеме, в котором она была необходима с начала января, уже не требуется – ветеринары центра справляются сами, отметила она."Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеКак рассказал координатор волонтеров при оперативном штабе по ликвидации ЧС Павел Харламов, хотя на постоянной основе и по графику добровольцы теперь работать не будут, дежурная смена сохраняется."Это резерв волонтеров из числа имеющих опыт, которые могут прибыть за короткий промежуток времени, так как рядом живут, и их силами эти работы осуществляются", –уточнил он.По словам Харламова, за все время активной работы по спасению птиц волонтеры собирали пострадавших от мазута пернатых с побережья протяженностью 156 километров. Именно столько обошли добровольцы, помогая специализированным службам и подведомственным организациям правительства в ликвидации последствий ЧС."Работа продолжается. Идет уборка пляжей, так как появляются небольшие выбросы, пятна. И волонтеры работают каждый день", – добавил он.Резервы волонтеров продолжают формироваться и сегодня на случай, если крупные выбросы мазута будут повторяться, отметил он. Записаться в резервный отряд может каждый желающий, позвонив в Штаб общественной поддержки Севастополя.Ранее о том, что число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, сообщал Олег Зубков, директор сафари-парка "Тайган", в который привозили сотни пострадавших пернатых.Напомним, центры по спасению пострадавших от мазута птиц были развернуты в Крыму в первых числах января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, птицы, александр харламов, черное море
В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы
В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц будет работать до конца режима ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, но продолжит действовать до отмены режима ЧС в регионе. Об этом журналистам сообщила начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова.
По словам Клочковой, птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.
"Порой днем их вообще нет. В основном в вечернее время несколько, максимально до пяти. Помывочный пункт приема птиц продолжает работать в круглосуточном режиме… пока режим ЧС не отменен", – сказала Клочкова.
При этом формат работы центра изменится, так как помощь волонтеров в том объеме, в котором она была необходима с начала января, уже не требуется – ветеринары центра справляются сами, отметила она.
Как рассказал координатор волонтеров при оперативном штабе по ликвидации ЧС Павел Харламов, хотя на постоянной основе и по графику добровольцы теперь работать не будут, дежурная смена сохраняется.
"Это резерв волонтеров из числа имеющих опыт, которые могут прибыть за короткий промежуток времени, так как рядом живут, и их силами эти работы осуществляются", –уточнил он.
По словам Харламова, за все время активной работы по спасению птиц волонтеры собирали пострадавших от мазута пернатых с побережья протяженностью 156 километров. Именно столько обошли добровольцы, помогая специализированным службам и подведомственным организациям правительства в ликвидации последствий ЧС.
"Работа продолжается. Идет уборка пляжей, так как появляются небольшие выбросы, пятна. И волонтеры работают каждый день", – добавил он.
Резервы волонтеров продолжают формироваться и сегодня на случай, если крупные выбросы мазута будут повторяться, отметил он. Записаться в резервный отряд может каждый желающий, позвонив в Штаб общественной поддержки Севастополя.
Ранее о том, что число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, сообщал
Олег Зубков, директор сафари-парка "Тайган", в который привозили сотни
пострадавших пернатых.
Напомним, центры по спасению пострадавших от мазута птиц были развернуты
в Крыму в первых числах января.
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