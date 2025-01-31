https://crimea.ria.ru/20250131/v-sevastopole-punkt-priema-postradavshikh-ptits-menyaet-format-raboty-1143827752.html

В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы

В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы

В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, но продолжит действовать до... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T14:19

2025-01-31T14:19

2025-01-31T14:19

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

севастополь

новости севастополя

птицы

александр харламов

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, но продолжит действовать до отмены режима ЧС в регионе. Об этом журналистам сообщила начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова.По словам Клочковой, птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.При этом формат работы центра изменится, так как помощь волонтеров в том объеме, в котором она была необходима с начала января, уже не требуется – ветеринары центра справляются сами, отметила она."Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеКак рассказал координатор волонтеров при оперативном штабе по ликвидации ЧС Павел Харламов, хотя на постоянной основе и по графику добровольцы теперь работать не будут, дежурная смена сохраняется."Это резерв волонтеров из числа имеющих опыт, которые могут прибыть за короткий промежуток времени, так как рядом живут, и их силами эти работы осуществляются", –уточнил он.По словам Харламова, за все время активной работы по спасению птиц волонтеры собирали пострадавших от мазута пернатых с побережья протяженностью 156 километров. Именно столько обошли добровольцы, помогая специализированным службам и подведомственным организациям правительства в ликвидации последствий ЧС."Работа продолжается. Идет уборка пляжей, так как появляются небольшие выбросы, пятна. И волонтеры работают каждый день", – добавил он.Резервы волонтеров продолжают формироваться и сегодня на случай, если крупные выбросы мазута будут повторяться, отметил он. Записаться в резервный отряд может каждый желающий, позвонив в Штаб общественной поддержки Севастополя.Ранее о том, что число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, сообщал Олег Зубков, директор сафари-парка "Тайган", в который привозили сотни пострадавших пернатых.Напомним, центры по спасению пострадавших от мазута птиц были развернуты в Крыму в первых числах января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет

https://crimea.ria.ru/20250121/boremsya-za-zhizn-kazhdoy-v-kerchi-prodolzhayut-spasat-ptits-ot-mazuta-1143506266.html

севастополь

черное море

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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, птицы, александр харламов, черное море