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В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море
В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море
Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T16:27
2025-01-30T16:57
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.Ранее режим техногенной ЧС регионального характера был введен в Керчи и Ленинском районе. Теперь этот режим действует также на территории городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах.Руководителем ликвидации техногенной ЧС, согласно указу, является председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, руководителями ликвидации ЧС на территории муниципальных образований – главы администраций соответствующих муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомРисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, новости крыма, сергей аксенов, режим чс, саки, евпатория, феодосия, керчь
В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море

В Крыму в зону ЧС из-за разлива мазута включили пять городов и три района - указ

16:27 30.01.2025 (обновлено: 16:57 30.01.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.
Ранее режим техногенной ЧС регионального характера был введен в Керчи и Ленинском районе. Теперь этот режим действует также на территории городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах.

"Определить границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований Республики Крым: 1. Городской округ Керчь Республики Крым. 2. Городской округ Феодосия Республики Крым. 3. Городской округ Судак Республики Крым. 4. Городской округ Саки Республики Крым. 5. Городской округ Евпатория Республики Крым. 6. Ленинский район Республики Крым. 7. Сакский района Республики Крым. 8. Черноморский район Республики Крым", - говорится в документе.

Руководителем ликвидации техногенной ЧС, согласно указу, является председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, руководителями ликвидации ЧС на территории муниципальных образований – главы администраций соответствующих муниципалитетов.
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