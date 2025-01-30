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В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море

В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море

Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T16:27

2025-01-30T16:27

2025-01-30T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.Ранее режим техногенной ЧС регионального характера был введен в Керчи и Ленинском районе. Теперь этот режим действует также на территории городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах.Руководителем ликвидации техногенной ЧС, согласно указу, является председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, руководителями ликвидации ЧС на территории муниципальных образований – главы администраций соответствующих муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомРисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет – власти

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2025

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