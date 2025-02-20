В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
В МАГАТЭ предупредили о росте военной активности в районе Запорожской АЭС
11:07 20.02.2025 (обновлено: 11:46 20.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.
"В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным. Но мы отмечаем усиление военной активности. Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана", - цитирует Гросси РИА Новости.
По его мнению, ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на станции.
При этом Гросси подчеркнул, что неопределенность в отношении урегулирования по Украине может "качнуть" ситуацию с безопасностью вокруг станции как в лучшую сторону, так и наоборот.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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