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В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:07
2025-02-20T11:46
рафаэль гросси
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
безопасность
атомная энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.По его мнению, ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на станции.При этом Гросси подчеркнул, что неопределенность в отношении урегулирования по Украине может "качнуть" ситуацию с безопасностью вокруг станции как в лучшую сторону, так и наоборот.Ранее сообщалось, что из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
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рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, безопасность, атомная энергетика, новости
В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси

В МАГАТЭ предупредили о росте военной активности в районе Запорожской АЭС

11:07 20.02.2025 (обновлено: 11:46 20.02.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.
"В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным. Но мы отмечаем усиление военной активности. Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана", - цитирует Гросси РИА Новости.
По его мнению, ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на станции.
При этом Гросси подчеркнул, что неопределенность в отношении урегулирования по Украине может "качнуть" ситуацию с безопасностью вокруг станции как в лучшую сторону, так и наоборот.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьБезопасностьАтомная энергетикаНовости
 
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