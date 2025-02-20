https://crimea.ria.ru/20250220/v-rayone-zaporozhskoy-aes-vozrastaet-voennaya-aktivnost--grossi-1144333551.html

В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси

В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси

В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T11:07

2025-02-20T11:07

2025-02-20T11:46

рафаэль гросси

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

безопасность

атомная энергетика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность, отмечают специалисты МАГАТЭ. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.По его мнению, ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на станции.При этом Гросси подчеркнул, что неопределенность в отношении урегулирования по Украине может "качнуть" ситуацию с безопасностью вокруг станции как в лучшую сторону, так и наоборот.Ранее сообщалось, что из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, безопасность, атомная энергетика, новости