https://crimea.ria.ru/20250220/pod-evpatoriey-strelyayut---chto-proiskhodit-1144330334.html

Под Евпаторией стреляют - что происходит

Под Евпаторией стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Под Евпаторией стреляют - что происходит

Громкие звуки в поселке Заозерное под Евпаторией в четверг слышны из-за военных учений. Об этом сообщили евпаторийские власти. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T09:33

2025-02-20T09:33

2025-02-20T09:33

безопасность республики крым и севастополя

учения

крым

евпатория

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Громкие звуки в поселке Заозерное под Евпаторией в четверг слышны из-за военных учений. Об этом сообщили евпаторийские власти.Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, учения, крым, евпатория, новости крыма, вооруженные силы россии