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Под Евпаторией стреляют - что происходит
Под Евпаторией стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Под Евпаторией стреляют - что происходит
Громкие звуки в поселке Заозерное под Евпаторией в четверг слышны из-за военных учений. Об этом сообщили евпаторийские власти. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:33
2025-02-20T09:33
2025-02-20T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Громкие звуки в поселке Заозерное под Евпаторией в четверг слышны из-за военных учений. Об этом сообщили евпаторийские власти.Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, учения, крым, евпатория, новости крыма, вооруженные силы россии
Под Евпаторией стреляют - что происходит
В евпаторийском поселке Заозерное в четверг проходят учения военных